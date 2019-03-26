Reklam Hilelerini Test Ettik - Sırlarını Öğrenin
1 saat önce
Yeni bir reklam hilesi videosu daha çektik. Bu videoda da reklamcıların kullandığı akıllara zarar numaraları öğreneceksiniz.
Yeni bir reklam hilesi videosu daha çektik. Bu videoda da reklamcıların kullandığı akıllara zarar numaraları öğreneceksiniz.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:47 Kaynak: Youtube
2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti
Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi
Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi