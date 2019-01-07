Reklam Hilelerini Test Ettik - Süt Yerine Tutkal, Şurup Yerine Motor Yağı
51 dakika önce
Bu videoda reklam fotoğrafları ve videoları çekerken kullanılan hileleri biz de yapmayı deniyoruz.
Bu videoda reklam fotoğrafları ve videoları çekerken kullanılan hileleri biz de yapmayı deniyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:49 Kaynak: Youtube
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