Son Dakika Haberleri: Reklam ihalesini Kayserili firma aldı
Son Dakika Güncel Reklam ihalesini Kayserili firma aldı

Reklam ihalesini Kayserili firma aldı

34 dakika önce

Kayseri'nin ünlü fuar organizatörü Mehmet Saçmacı'nın oğlu İzzet Saçmacı'nın da ortak olarak bulunduğu Sole Şirketi reklam alanlarını işletecek.

Reklam ihalesini Kayserili firma aldı, System.String[]

Kayseri'nin ünlü fuar organizatörü Mehmet Saçmacı'nın oğlu İzzet Saçmacı'nın da ortak olarak bulunduğu Sole Şirketi reklam alanlarını işletecek.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı sistem güzergahındaki katener direkler ve turnikeler ile otobüsler ve tramvay araçlarındaki reklam alanlarının 6 yıllığına kiraya verilmesi için ihale düzenlendi. İhaleye yedi firma katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu'nun başkanlığında raylı sistem araçlarındaki 642 adet reklam panosu, otobüsler içerisinde bulunan 233 adet reklam panosu, raylı sistem hattı üzerindeki katener direklerinde bulunan 1200 adet reklam panosu ve tramvay istasyonlarındaki 327 adet turnike reklam alanı olmak üzere toplam 2 bin 402 adet reklam panosu için ihale gerçekleştirildi. İhalede, öncelikle katılan yedi firmanın yazılı teklifleri alındı, ardından da açık artırmaya gidildi. İhaleye katılan firmalar yazılı olarak şu teklifleri verdi:


Reklam Açık Hava: 355 bin TL


Digiplus: 460 bin TL


Şehir Işıkları: 470 bin TL


Ar Anadolu Reklam: 455 bin TL


Seyfettin Kalaycıgil: 475 bin TL


Core Medya: 750 bin TL


Sole Tanıtım: 801 bin TL


Yazılı tekliflerin açılmasının ardından en yüksek üç teklifi veren firmalar arasında açık artırmaya gidildi. Açık artırmada en yüksek teklifi 910 bin TL ile Sole Tanıtım Reklam Ajansı verdi. İhale Komisyonu Başkanı Ahmet Darendelioğlu, ihalenin komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacağını açıkladı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı isim sponsorluk anlaşması imzaladı
Kayseri eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı Konya Büyükşehir Belediyesi, tasarruf için 15 ilçedeki ulaşım hatlarını kaldırdı Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde skandal olay! Doktor hastaya kullanmaması gereken ilacı yazdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:36:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reklam ihalesini Kayserili firma aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]