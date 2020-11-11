Reklam Kurulu denetimleri sonucu, haksız fiyat artışı ve Kovid-19 salgını kapsamında 303 firma ve şahsa, 13,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

Reklam Kurulu denetimleri sonucu, haksız fiyat artışı ve Kovid-19 salgını kapsamında 303 firma ve şahsa, 13,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

Reklam Kurulu denetimleri sonucu, haksız fiyat artışı ve Kovid-19 salgını kapsamında 303 firma ve şahsa, 13,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

Para Cezası, Ekonomi, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Reklam Kurulu denetimleri sonucu, haksız fiyat artışı ve Kovid-19 salgını kapsamında 303 firma ve şahsa, 13,3 milyon lira idari para cezası kesildi. - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı

Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi

2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi

Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi

Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz

Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu

Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler