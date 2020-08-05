Reklam Kurulu'ndan 6 ünlü isim ile 1 firmaya 'takviye edici gıda' cezası - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı, 'No Attack' isimli ürünün koronavirüs dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğu yönündeki reklamlara ilişkin Reklam Kurulu'nca 6 ünlü isme ve reklam veren firmaya 733 bin 476 lira ceza kesilmesini kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının mart ayında Türkiye'de de görülmesi üzerine, internet başta olmak üzere bazı mecralarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği, koronavirüse karşı koruduğu veya iyi geldiği iddialarıyla bazı ürünlerin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde artış yaşandığı ve bundan ticari rant elde etme girişimi gözlendiği belirtildi.

'ÜNLÜ İSİMLER VİDEOYU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI'Bu reklamlardan 'No Attack' isimli, çeşitli bitkisel özlerin karışımından oluşan takviye edici gıda niteliğindeki ürüne ilişkin kamuoyunda yakından tanınan ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan bazı ünlülerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videoların, kamuoyunun gündemine geldiği, bazı TV kanallarının haber bültenlerine de konu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ünlü isimlerce sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin 'No Attack' isimli ürünün 'bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece koronavirüs dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğu, ürünlerin bizzat kendilerince de kullanıldığı ve faydalı sonuçlar elde edildiği' açıklamalarına yer verildiği anlaşılmıştır. Söz konusu ürünle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, ürünün resmi kayıtlarının olmadığı tespit edilmiştir."TOPLAM 733 BİN 476 LİRALIK PARA CEZASIKonu hakkındaki araştırma ve incelemelerini tamamlayan Reklam Kurulu'nun temmuz ayı 199 sayılı toplantısında, bu ürünün reklam niteliğindeki videolara yönelik kararını verdiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Buna göre Reklam Kurulu; ünlülerin 'No Attack' isimli ürünle ilgili olarak sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videoların 'ticari reklam' kapsamında olduğuna, bu paylaşımların açıkça reklam olduğu hususu belirtilmediğinden 'örtülü reklam' yapıldığına, söz konusu ürüne atfen iddia edilen 'söz konusu ürünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece koronavirüs dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğu' yönündeki beyanların aldatıcı-yanıltıcı nitelikte olduğuna, ayrıca ünlü kişilerin bu ürünü kullanıp fayda gördükleri yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığına, bu nedenle bu durumun da 'aldatıcı-yanıltıcı' ve 'tanıklı reklam'a ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı olduğuna karar vermiştir. Reklam Kurulu söz konusu reklamlardan dolayı müştereken sorumlu olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarından bu paylaşımı yapan 6 ünlü isme ve reklam vereni olan Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. ve Tic. A.Ş.'ye her biri için 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 733 bin 476 lira para cezası verilmesine ve söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar vermiştir. Bu kararın, emsal niteliğinde olacağı göz önüne alındığında, sosyal medya hesaplarında yapılacak ticari iletişim niteliğindeki paylaşımların 'reklam olduğunun açıkça belirtilmesi ve yapılan reklamların da doğru-dürüst ve mevzuata uygun olması' hususunda son derece dikkatli olmaları gerektiği, aksi halde kendilerinin de sorumlu tutularak idari yaptırım uygulanacağı hususunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir."

Haber: ANKARA,