Reklam panolarında maksimum fayda dönemi! - Son Dakika

Geliştirdiği yazılımlarla Dünya standartlarda çözümler üreten şirket, mağazalardaki reklam panolarına yapay zekayı entegre ederek kişiselleştirilmiş içeriklerle alışverişi hem müşteriler hem de mağazalar için daha kazançlı ve keyifli bir hale getiriyor. Mount Signage, mağazalara müşterinin demografik bilgileri, yaş aralığı, duygu değişimi ve müşterinin reklama bakma süresi gibi konularda detaylı bilgiler ileterek alışveriş deneyiminin kişisel bir deneyime dönüşmesine olanak sağlıyor. Müşteriler için ise kişiye özel indirimli ürünler ya da indirim kodları sunarak hem eğlenceli hem de ucuz alışveriş yapmasını sağlayan fırsatlar üretebiliyor. Dijitalleşme çağına geleneksel pazarlama yöntemlerinin de uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Ayvos Kurucu ve CEO'su Eray Hangül, "Mağazalarda yer alan reklam panoları pazarlama için hala çok önemli bir unsur ve Ayvos olarak Mount Signage ürünümüz ile bu panoları dijitalleştirerek alışveriş sırasında herkes için faydalı bir deneyim sunuyoruz. İnteraktif bir şekilde her müşteri için farklı bir reklam ya da indirim sunabilen yazılımımız, reklam panolarını daha önce hiç olmadığı kadar yararlı hale getiriyor" şeklinde konuştu.

Markalar arası rekabetin artması ve dijitalleşmeyle birlikte pazarlama sektörü de kendini yenileyerek yeni stratejiler arıyor. Büyük veri, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi kavramlar pazarlamada sınırları yeniden çizerek alışveriş alışkanlıklarımızı başka bir boyuta taşıyor. Bu değişim hem satıcılar hem de tüketiciler için karşılıklı kazancı da beraberinde getiriyor. Yapay zeka destekli yazılımlarıyla reklam, güvenlik, üretim gibi birçok alanda süreçleri bir üst seviyeye çıkaran Ayvos, görüntü işleme teknolojileri temelli yazılımı Mount Signage ile mağazalardaki alışveriş deneyimini dijitalleştiriyor. Mount Signage, mağazalardaki reklam panolarını akıllandırarak, markalara müşteri demografik bilgilerinden duygu değişimlerine kadar çeşitli bilgeler sunarken müşterilerin ise çeşitli indirimler kazanmasına olanak sağlıyor.

Müşterileri yakından tanıyıp strateji belirleme imkanı sunuyor

Mount Signage ile bütün müşterilere aynı reklamın veya indirimin sunulması yerine doğru kişilere doğru reklamların gösterilmesi sağlanıyor. Yazılım, müşterilerin alışveriş davranışlarını demografik bilgileriyle analiz ederek onlara ihtiyaç duyabilecekleri ya da daha fazla hoşlanabilecekleri ürünleri sunuyor. Ayrıca Mount Signage, hedef kitle odaklı hazırlanılan içeriklerin amacına ulaşıp ulaşmadığını, bu içeriklerin hangi tarz müşteriler tarafından incelenip dikkat çektiğini ve müşterilerin reklam karşısındaki duygu değişimleri gibi birçok veriyi oluşturabiliyor. Markaların yazılımlarını kullanarak reklam içeriklerinden ne kadar etkileşim aldıklarını test edebileceklerini belirten Eray Hangül, "Tüm video kayıt sistemlerine ve mevcut kameralara da entegre edilebilen yazılımımız müşterileri derinlemesine analiz ederek interaktif bir şekilde her müşteri için farklı içerikler gösterebiliyor. Düşük maliyeti ve sağladığı bu avantajın yanı sıra topladığı veriler aracılığıyla bir sonraki reklam stratejisini belirlemeye de yardımcı oluyor. Son olarak müşterilere sunduğu kişiye özel indirim fırsatlarıyla da müşteri marka etkileşimini artıran Mount Signage günümüz dijital reklamcılığının bu noktada eksik kalan yönünü de dolduruyor" dedi.

Müşterilere akıllı indirimler kazandırıyor

Mount Signage, tüketiciler için kazançlı fırsatları da içinde barındırıyor. Yapay zekanın oyunlaştırma teknolojisini de içeren yazılım, müşterilere kolayca tamamlayabileceği görevler ile indirimler kazandırıyor. Etkinlik alanlarında ya da mağazalarda konumlandırılan panolara yaklaşan potansiyel müşterilerin yaş, cinsiyet ve duygu durumu belirleniyor. Müşteriden gülümsemesi, kızması ya da şaşırması istenip görevi tamamlaması halinde elde edilen bilgiler doğrultusunda kişiye özel indirim kodu veriliyor. Bu sayede reklamın müşteriler üzerinde bıraktığı etki güçlendirilmiş oluyor.