REKLAM PANOSUNDAKİ FİGÜR POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel REKLAM PANOSUNDAKİ FİGÜR POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika

REKLAM PANOSUNDAKİ FİGÜR POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

7 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişinin, reklam panosunda bulunan erkek figürünün boğazına "ay yıldızınö ayını geçirmiş şekilde çıkartma yapıştırması polisi harekete geçirdi.

REKLAM PANOSUNDAKİ FİGÜR POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişinin, reklam panosunda bulunan erkek figürünün boğazına "ay yıldızınö ayını geçirmiş şekilde çıkartma yapıştırması polisi harekete geçirdi. Polis ekiplerinin panoyu incelemesinin ardından, yapıştırılan çıkartma belediye ekipleri tarafından söküldü.

Olay, Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, cadde üzerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki siyah renkli erkek figürü üstüne, "ay yıldızınö ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartmayı yapıştırdı. Panoda farklı figür gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, panonun etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Ardından pano ve yapıştırılan figür üzerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, panoya figürü yapıştıran kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri de yapıştırılan çıkartmayı yerinden söktü.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu Görüntüsü

-Olay yeri inceleme polisinin panoda çalışması

-Aktüel

-Panodan genel ve yakın detaylar

-İşçilerin panoya yapıştırılan çıkartmayı sökmeye çalışması

-Caddeden gecen vatandaşlardan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar


Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:02 Kaynak: DHA
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