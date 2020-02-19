REKLAM PANOSUNDAKİ FİGÜR POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika

-Genel ve yakın detaylar

-Panodan genel ve yakın detaylar

Beyoğlu 'nda kimliği belirsiz kişinin, reklam panosunda bulunan erkek figürünün boğazına "ay yıldızınö ayını geçirmiş şekilde çıkartma yapıştırması polisi harekete geçirdi. Polis ekiplerinin panoyu incelemesinin ardından, yapıştırılan çıkartma belediye ekipleri tarafından söküldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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