Reklam panosundaki figürle ilgili biri İngiltere vatandaşı 6 gözaltı - Son Dakika

Beyoğlu'nda bir reklam panosunda bulunan erkek figürünün boğazına ay yıldızın ayını geçirmiş halde yapıştırılması ve tartışmalara neden olan çıkartma ile ilgili biri İngiltere vatandaşı 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Kabataş İskelesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kentin tarihi simgelerinin yer aldığı reklam panosunun üzerine, koyu renkte bir erkek figürünün boğazına ay yıldızın hilal kısmını geçirmiş halde bir çıkartma yapıştırılmıştı. Tartışmaya neden olan çıkartma ile ilgili çalışma yapan polis, ilk olarak bahse konu olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüphelilerden Mehmet B.'yi gözaltına aldı. Emniyette Mehmet B.'nin ifadelerini alan emniyet ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin yalnız olmadığını belirledi ve silueti birlikte çizdiği arkadaşlarının peşine düştü. Yapılan ikinci operasyonda Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde bulunan bir adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Ömürcan İ., İsmail Can N., Nisa Firdevs G., ve hem İngiltere hem Türkiye olmak üzere çifte vatandaşlık hakkı bulunan Anthony Kaya K. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda bir sırt çantası içerisinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 beyaz baret, 1 hareket kamerası, 3 sprey boya ve boya başlıkları, 1 el feneri, 1 metre ve 3 adet eldiven ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler ifade verdikleri sırada olaya adı karışan ancak adresinde bulunamayan Ata U. adlı bir şüpheli de avukatı ile birlikte Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden Mehmet B.'nin 'uyuşturucu madde bulundurmak'tan 4, darp konusunda 1 olmak üzere 5 suç kaydı olduğu, Ömürcan İ. isimli şüphelinin ise kullandığı sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Ömürcan İ. hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan da işlem başlatıldığı kaydedildi.

Yakalanan ve haklarında Türk Ceza Kanununun 300. Maddesi olan "Türk Bayrağını Alenen Aşağılamak" suçundan işlem yapılan şüphelilerin, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(Sadık Kahraman - Doğan Can Cesur/İHA)