Reklam panosundaki figürle ilgili gözaltına alına 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Reklam panosundaki figürle ilgili gözaltına alına 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Reklam panosundaki figürle ilgili gözaltına alına 6 kişi adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Beyoğlu'nda bir reklam panosunda bulunan erkek figürünün boğazına ay yıldızın ayının geçirilmiş halde yapıştırılması ve tartışmalara neden olan çıkartma ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Reklam panosundaki figürle ilgili gözaltına alına 6 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Beyoğlu'nda bir reklam panosunda bulunan erkek figürünün boğazına ay yıldızın ayının geçirilmiş halde yapıştırılması ve tartışmalara neden olan çıkartma ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Kabataş İskelesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kentin tarihi simgelerinin yer aldığı reklam panosunun üzerine, koyu renkte bir erkek figürünün boğazına ay yıldızın hilal kısmını geçirmiş halde bir çıkartma yapıştırılmıştı. Tartışmaya neden olan çıkartma ile ilgili çalışma yapan polis, ilk olarak bahse konu olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüphelilerden Mehmet B.'yi gözaltına aldı.


Emniyette Mehmet B.'nin ifadelerini alan emniyet ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin yalnız olmadığını belirledi ve silueti birlikte çizdiği arkadaşlarının peşine düştü. Yapılan ikinci operasyonda Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde bulunan bir adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Ömürcan İ., İsmail Can N., Nisa Firdevs G., ve hem İngiltere hem Türkiye olmak üzere çifte vatandaşlık hakkı bulunan Anthony Kaya K. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Karakolda ifadeleri alınan 6 şüpheli adliye sevk edildi. - İSTANBUL

Kabataş İskelesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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