Reklam Tabelası, Fırtınada Otomobilin Üzerine Devrildi
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle yol kenarındaki reklam tabelası hareket halindeki otomobilin üzerine devrildi.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle yol kenarındaki reklam tabelası hareket halindeki otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.
Nusaybin'de bu sabah etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Tarihi İpekyolu
'nda bir iş yerine ait reklam tabelası, hareket halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Tabelanın devrilmesi sırasında şans eseri yaralanmayan ismi öğrenilemeyen sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken otomobilde hasar oluştu.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:44 Kaynak: DHA
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