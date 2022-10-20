Reklam tabelasında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı
KARABÜK - Karabük'te reklam tabelasının üzerinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Reklam tabelasının üzerine çıkan kedinin inemediğini fark eden vatandaşlar Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kediyi bulunduğu yerden kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.
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