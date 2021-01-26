Reklam yapan Selin Ciğerci, takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti
26.01.2021 20:14
Instagram hesabından maskara reklamı yapan Selin Ciğerci'nin, videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra "aynı takma kirpik gibi oldu" diyerek reklamını yaptığı maskaraya övgüler dizmesi dikkat çekti.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci; girdiği polemiklerle, aldatma iddialarıyla sık sık magazin gündemine düşerken son yaptığıyla da tepki topladı.
TAKİPÇİLERİNİ KANDIRDI
Selin Ciğerci, maskara reklamı yaptığı videosunda takipçilerini kandırması olay oldu. Ciğerci, kirpiğine rimel sürüp ardından videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra "Aynı takma kirpik gibi oldu" sosyal medya en çok konuşulan magazin haberleri arasına girdi. Ciğerci'ye tepki gösteren takipçileri bu durum karşısında şaşkınlıklarını koruyamadı. Söz konusu video sosyal medyada çok sayıda izlendi.
Son Dakika Mesut Özil gafıyla sosyal medyada gündem olan TRT spikeri Cansu Canbaz, ekranlara geri dönüyor Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı G.Saray'ın anlaştığı Mostafa Mohamed'in olay yaratan görüntüleri! Rakibini tekme tokat dövdü Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti