Son Dakika Haberleri: "Reklam yatırımları dijitale kaymaya devam ediyor"

"Reklam yatırımları dijitale kaymaya devam ediyor"

1 saat önce

Interactive Advertising Bureau Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, "2018 yılında Türkiye, dijital reklamda yüzde 14,2 büyüyerek 2,47 milyar liraya ulaştı" açıklamasında bulundu.

Interactive Advertising Bureau Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, "2018 yılında Türkiye, dijital reklamda yüzde 14,2 büyüyerek 2,47 milyar liraya ulaştı" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:10 

Ekonomi
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