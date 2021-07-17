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Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu - Son Dakika

Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu

17.07.2021 12:08
Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu, System.String[]

Aksaray'da bir güzellik merkezine mankenlik yaparak reklam yüzü olmak için giden 16 yaşındaki kız çocuğu, reklam yüzü olmak isterken yüzünden oldu.

Aksaray'da bir güzellik merkezine mankenlik yaparak reklam yüzü olmak için giden 16 yaşındaki kız çocuğu, reklam yüzü olmak isterken yüzünden oldu. Ailesinin rızası da olmadan kaşlarına makine ile işlem yapılan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Gizem K. internette bir güzellik merkezinin reklam yüzü mankenlik ilanını gördü. Bunun üzerine reklam yüzü olmak için güzellik merkezine gitti. Burada yaptığı görüşmelerde kendisine ücretsiz makyaj uygulamalı mankenlik teklif edilen genç kız teklifi kabul etti. Yaşı reşit olmayan kız çocuğu ailesinden izin bile alınmadan işlemlere tabi tutulurken, genç kız kirpik uzatma işlemi istemesine rağmen iddiaya göre kaşlarına dövme yöntemi ile şekil verildi. İşlemin ardından eve giden genç kızın işlemden 1 gün sonra yüzü tamamen şişerken, görme kaybı yaşamaya başladı. Gittiği güzellik merkezini arayarak bilgi alan genç kız bu kez yaptırdığı işlemi sildirmek istedi. Tekrar güzellik merkezine giderek sildirme işlemi yapılan genç kızın yüzü reaksiyon göstererek enfeksiyon kaptı. İkinci gün tekrar güzellik merkezine giden genç kız güzellik merkezi işletmecileri tarafından yapılacak bir şeyin olmadığının söylenmesi üzerine güzellik merkezinden çıktı. Bu sırada kızının güzellik merkezine tekrar gittiğini öğrenen baba Ümit G. (37) güzellik merkezine giderek dışarıda kızının ağladığını gördü. Yüzünün tamamen şiştiğini gören baba durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

"Ben bu halde aynaya bakmaya utanıyorum"

Genç kızın hastanedeki tedavisi sürerken yaşadığı olayı anlatarak kandırıldığını söyledi. 16 yaşındaki Gizem K., "Onların internet sitesinde mankenlik çekimlerini gördüm ve gittim. Kabul ettiler beni. 'Ücret vermeden mankenlik yapacaksın' dediler ben de kabul ettim. 'Bir işlem yapacağız sana' dediler. 'Ücret karşılığı bize manken olmayacaksın' dediler. Ben de kabul ettim ve gittim. Mankenliğini yaptım, sonra geldim. 'Ben lifting yaptırmak istiyorum. Sadece kirpiklerimi lifting yaptırmak istiyorum' dedim. Bana dediler ki, 'Gel sana kalıcı kaş yapalım' dediler. Ben de 'Tamam' dedim. Ama defalarca kez sordum, 'Dövme değil, değil mi?' dedim. 'Ailem buna izin vermez, ben de istemiyorum' dedim. 'Evet dövme değil' dediler. Neyse yaptırdım, şu kaşımın kavisi daha üstteydi. Dedim ki, 'Ben bunu böyle istemedim, rengi kaşıma uymuyor' dedim. 'Gel sileriz' dediler. Ben de herhalde ilaç veya losyonla silecekler sandım. Sonra beni yatırdılar ve dövme silme makinesi ile sildiler ve bu haldeyim. Ben bu halde aynaya bakmaya utanıyorum" şeklinde konuştu.

"Benim çocuğuma yapıldı başkasına yapılmasın"

Baba Ümit G. ise, "Kızımı akşam üzeri, kuaförden çıkarken gördüm. Baktım ağlıyor, ben daha önceden de haberim yok, bizim bilgimiz dahilinde değil. 'Ne oldu?' diye sordum. Gözleri epey kan içindeydi, sürekli ağlıyordu. Akşam eve getirdik yattı. Sabah da kalkınca 'Baba gözlerim görmüyor, bulanık görüyorum' dedi. Gözlerinin halini görüyorsunuz, şişmiş durumda. Ben aldım hemen kuaföre götürdüm ama oradan ambulans çağırıp buraya getirdik. Bir doktorun olmadığı yerde yapılacak bir işlem değilmiş bu. Buradaki cilt doktoru öyle söyledi. Hali bu çocuğun. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Benim çocuğuma yapıldıysa başkasına yapılmasın" diye konuştu.

"Çocuğumuzu kandırmışlar"

Kızının kandırıldığını ifade eden anne Tuğba G. (37), "Benim çocuğuma demişler ki, 'Boya yapacağız, o da geçici sileceğiz' demişler. Çocuğum bana geldi, 'Anne ben boya yaptıracağım' dedi. Bir geldi ki kaşları simsiyah. Makine ile içine işlemişler. Dövme gibi işlem yapmışlar. Kesinlikle iznim yok, haberim de yok. Birkaç gün sonra gittiğinde kaşları hep yara oldu. Enfeksiyon kapmış. Gittiğinde, 'Anne ben bunu sildireceğim' dedi. Bezle silecekler zannettik. Makine ile tekrar dele dele silmeye çalışmışlar. Başka bir işlem, enfeksiyon kapmış ve orada doktor yok, benim onayım yok. Çocuğunuzu hiçbir şekilde gönderip yaptırmayın. Çocuğumuzu kandırmışlar" şeklinde konuştu. Genç kız ve ailesi güzellik merkezinde şikayetçi oldu.

Güzellik merkezi yetkilileri ise yapılan işlemin ardından genç kızın yüzünde yaşanan şişmenin normal olduğunu, bir süre sona geçeceğini söyledi. - AKSARAY

Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu
Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu
Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu
Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu
Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu
Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu
Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu

Aksaray, Makyaj, Dövme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Reklam yüzü olmak için gitti, yüzünden oldu - Son Dakika


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