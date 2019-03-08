Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı'nın Yeni Dönem Başkanları Belli Oldu

Olağan Genel Kurul toplantıları sonucunda iki yılda bir yapılan seçimlerle yeni yönetim kurulları belirlendi. Reklamcılar Derneği 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Volkan İkiler, Reklamcılık Vakfı 15. Dönem Başkanı ise Ömür Kula oldu.

Reklamcılar Derneği'nin 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Volkan İkiler, Reklamcılar Derneği Yönetimi'nin bir bayrak yarışı olduğunu, herkesin aynı takımda, aynı hedef için koştuğunu, Nil Bağcıoğlu'ndan kuvvetli bir altyapı devralarak, yeni yönetimle birlikte bu koşuyu devam ettireceklerini söyledi. En önemli hedeflerinin "Sektörün nasıl büyüyeceği, ajanslar için reel büyümenin nasıl sağlanacağı" olduğunu belirten İkiler, 16 kişiden oluşan yeni yönetim kurulunun; büyümeyi yapısal biçimde ele almak üzere Medya Komitesi, Yaratıcılık Komitesi, Bağımsız Ajanslar Komitesi ve Yüksek Danışma Kurulu olmak üzere dört oluşumun çalışmasını öngördüğünü sözlerine ekledi.

Reklamcılık Vakfı yönetimini Lize Karaboğa'dan devralan Ömür Kula, büyümenin en önemli bileşenlerinden birinin yetenek olduğunu, devraldığı mirası geliştirerek, yeni nesli heveslendirmek, sektör çalışanlarını güçlendirmek üzere farklı kategorilerde eğitim sürekliliğini ve yeniliğini hedeflediklerini belirtti.