Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı!

Popüler yayın devi Netflix, reklamlı abonelik detaylarını açıkladı. "Basic with Ads" (Reklamlı Temel abonelik) adıyla sunulan yeni katman, çok daha uygun fiyata Netflix izleme fırsatı sunacak. İşte 3 Kasım tarihinde başlayacak yeni Netflix deneyimi hakkında bilmeniz gerekenler.

Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı 6,99 dolar

Netflix tarafından yayınlanan yeni blog yazısı, reklam destekli temel aboneliğin fiyatını ve çıkış tarihini detaylandırdı. ABD için 6,99 dolar olacak şekilde belirlenen yeni abonelik katmanı, 3 Kasım tarihinde erişilebilir olacak. Bu, reklamsız katmandan 3 dolar daha ucuz olacağı anlamına geliyor.

Reklamlı temel abonelik katmanı tüm içeriklere 720p HD çözünürlüğünde izleme fırsatı sunuyor. Basic with Ads ile gösterilecek reklamların; dizi ve filmlerin başında 4 ila 5 dakika süreceği belirtildi. Her reklamın ise 15 veya 30 saniye uzunluğunda olması planlanıyor.

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Ayrıca reklamlı abonelerin çevrimdışı görüntüleme için içerikleri indiremeyeceğini belirtmek gerekiyor. Netflix'in reklam destekli aboneliğinin ilk olarak 12 ülkede erişime açılması planlandı. Bu ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Yine de, Netflix Türkiye reklamlı abonelik desteğinin 2023'te geleceğini düşünüyoruz.

Reklam destekli diğer katmanların ise henüz açıklanmadığını ve fiyatlarının belli olmadığını söyleyelim. Halihazırda sunulan temel abonelik katmanı (45,99 TL), sadece 480p çözünürlüğünde izlemeye izin veriyordu. Ancak bu katmanın da 720p HD çözünürlüğe yükseltileceği belirtildi.

Öte yandan, Disney+ ve HBO Max gibi Netflix'in birçok rakibinin reklamlı abonelik katmanlarına geçiş yaptığını belirtelim. Ayrıca son zamanlarda Apple TV+'ın bile reklam destekli bir planı test ettiği söyleniyor.

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