Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı!

14.10.2022 00:41
Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı!

Reklamlı Netflix aboneliği kaç lira? Netflix'in reklam destekli abonelik katmanı 3 Kasım'da erişilebilir olacak.

Popüler yayın devi Netflix, reklamlı abonelik detaylarını açıkladı. "Basic with Ads" (Reklamlı Temel abonelik) adıyla sunulan yeni katman, çok daha uygun fiyata Netflix izleme fırsatı sunacak. İşte 3 Kasım tarihinde başlayacak yeni Netflix deneyimi hakkında bilmeniz gerekenler.

Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı 6,99 dolar

Netflix tarafından yayınlanan yeni blog yazısı, reklam destekli temel aboneliğin fiyatını ve çıkış tarihini detaylandırdı. ABD için 6,99 dolar olacak şekilde belirlenen yeni abonelik katmanı, 3 Kasım tarihinde erişilebilir olacak. Bu, reklamsız katmandan 3 dolar daha ucuz olacağı anlamına geliyor.

Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı!

Reklamlı temel abonelik katmanı tüm içeriklere 720p HD çözünürlüğünde izleme fırsatı sunuyor. Basic with Ads ile gösterilecek reklamların; dizi ve filmlerin başında 4 ila 5 dakika süreceği belirtildi. Her reklamın ise 15 veya 30 saniye uzunluğunda olması planlanıyor.

https://shiftdelete.net/netflix-top-10-ekim

Ayrıca reklamlı abonelerin çevrimdışı görüntüleme için içerikleri indiremeyeceğini belirtmek gerekiyor. Netflix'in reklam destekli aboneliğinin ilk olarak 12 ülkede erişime açılması planlandı. Bu ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Yine de, Netflix Türkiye reklamlı abonelik desteğinin 2023'te geleceğini düşünüyoruz.

Reklam destekli diğer katmanların ise henüz açıklanmadığını ve fiyatlarının belli olmadığını söyleyelim. Halihazırda sunulan temel abonelik katmanı (45,99 TL), sadece 480p çözünürlüğünde izlemeye izin veriyordu. Ancak bu katmanın da 720p HD çözünürlüğe yükseltileceği belirtildi.

Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı!

Öte yandan, Disney+ ve HBO Max gibi Netflix'in birçok rakibinin reklamlı abonelik katmanlarına geçiş yaptığını belirtelim. Ayrıca son zamanlarda Apple TV+'ın bile reklam destekli bir planı test ettiği söyleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı Son dakika haber... ABD Yüksek Mahkemesi, eski başkan Trump'ın Mar-a-Lago davasına müdahale talebini reddetti Son dakika haber... ABD Yüksek Mahkemesi, eski başkan Trump'ın Mar-a-Lago davasına müdahale talebini reddetti Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü
Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 06:45:41. #1.11#
SON DAKİKA: Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement