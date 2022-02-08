Reklamverenlerin yeni gözdesi: Mobil oyunlar - Son Dakika

İş dünyasında dijital dönüşüm furyası yaşanırken, reklam sektöründe de mobil dönüşüm hız kazanıyor. Büyüyen mobil oyun pazarında reklamverenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Küresel Mobil Oyun Pazarı 2021 araştırmasına göre, 2023'te 70 bin şirket mobil oyunlara reklam verecek.

25 yıl önce hayatımıza giren ve her geçen gün daha da yaygınlaşan mobil oyunlar pandemide vites büyüttü. Konuya dair yayımlanan küresel mobil oyun pazarı araştırması, 2020'de 98 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sektörün, 2030'a kadar her yıl yüzde 11 büyüyerek 272 milyara çıkmasının beklendiğini açıkladı. Çinli reklam zekası teknolojileri şirketi SocialPeta ise son yıllarda reklamverenlerin de gözdesi haline gelen mobil oyun pazarının 2021'deki görünümüne ışık tutan bir araştırma yayımladı. Şirketin, App Store ve Google Play'deki oyunlar hakkında 70'ten fazla ülkeyi kapsayan Küresel Mobil Oyun Pazarı 2021 araştırmasında, 80'den fazla reklam kanalı, 1 milyardan fazla reklam, indirme miktarı ve gelir rakamlarına dair detaylı bilgiler yer alıyor. Araştırmaya göre, mobil oyunlara reklamveren şirketlerin sayısının 2 yıl içinde 70 bine ulaşması bekleniyor.

EN ÇOK REKLAMVEREN KUZEY AMERİKA'DAN

Araştırmadan elde edilen verilere göre, 2021'de mobil oyun pazarında yaklaşık 65 bin farklı reklamveren boy gösterirken, her ay ortalama 20 bin aktif reklamveren yatırım yaptı. Yılın ilk yarısının daha hareketli geçtiğinin belirtildiği raporda, 12 aylık süreçte reklamveren başına ortalama 588 reklam yayınlandığı, nisan ayının ise tek bir reklamverenin en çok reklam yayınladığı ay olduğu açıklandı. Bölgelere göre bakıldığında en çok reklamverenin bulunduğu Kuzey Amerika kıtası bir önceki yıla oranla yüzde 18,72'lik artış kaydederek birinci sıradaki yerini korurken, büyüklük açısından onu izleyen Avrupa ve Okyanusya kıtaları ile Güney Asya'da reklamverenlerin sayısının düştüğü görüldü.

MOBİL OYUN REKLAMLARININ YÜZDE 86'SI VİDEO İÇERİKLERDEN OLUŞUYOR

SocialPeta'nın Küresel Mobil Oyun Pazarı 2021 araştırmanın sonuçlarına göre, pazardaki reklamverenlerin sayısında yükseliş kaydedilirken, yaratıcı reklam içeriklerinin önemi de giderek artıyor. Mobil oyunlarda gösterilen reklam içeriklerinin yüzde 86,01'ini videoların oluşturduğu belirtilirken, 2021 sonunda video reklamların önceki yıla kıyasla yüzde 73'lük artışla 5,6 milyona ulaştığına işaret ediyor. Video reklam içeriklerinin, mobil cihazların 5G ağlarının yükseltilmesi ve mobil teknolojilerin gelişmesiyle oyun reklamcılığının ana akımı haline geldiğine dikkat çekilen SocialPeta raporu, aynı zamanda reklam içeriklerinin ortalama yayında kalma süresinin, bir önceki yıla göre yüzde 87,9 artarak 32,5 güne ulaştığını gösteriyor.

Reklamlar yüzde 200 arttı

Rapordan hareketle mobil oyun pazarında artan rekabetin zaman içinde hem reklamverenlerin hem de reklam içeriklerinin oranlarında gözle görülür bir değişikliğe yol açtığını aktaran SocialPeta Başkan Yardımcısı Constance Gao, "Mobil oyun pazarındaki reklamverenlerin sayısında 2021'de yüzde 5'lik bir artış yaşandı. Bu küçük bir oran gibi görünse de 2020'de gerçekleşen yüzde 40'lık büyümenin üstüne gelen bir artış olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Diğer yandan, reklamların sayısı her geçen gün artıyor. Yalnızca ilk 3 çeyrekte önceki yıla kıyasla yüzde 200 artış görüldü" dedi.

ABD'DE MOBİL OYUN REKLAM MALİYETLERİ YÜZDE 93 ARTTI

Araştırma kapsamında 70'in üstünde ülkeden elde ettikleri verilere göre, küresel mobil oyun pazarında 3 ana trendin öne çıktığını söyleyen Constance Gao, sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel pazardaki rekabet, reklamların sayısı ve CPM (etkileşim başına maliyet) arttıkça daha da yoğunlaşıyor. Video reklam içerikleri pazarı domine ediyor. Üçüncü olarak ise maliyet yükseliyor. Mobil oyunların ortalama CTR'si yıllık yüzde 29 bir düşüş ile ortalama yüzde 1,28 olarak kaydedilirken, Facebook'ta ortalama CPM 2021'de yüzde 34 arttı. ABD'de de ise mobil oyunların ortalama CPM'si 28 doları aştı ve bu değer 2020'nin ortalama istatistiğine göre yüzde 93'lük bir artışa tekabül ediyor. Yatırım yapacağınız alana dair maliyetleri bilmiyorsanız, reklam bütçesini belirleyemezsiniz. Bu da reklamların sorunsuz çalışmasını engeller ve verimsiz müşteri kazanımıyla faydadan çok zarar getirir."

MOBİLDEKİ REKLAMLARDA ANDROİD-İOS YARIŞI

Reklamverenlerin Android ve iOS tabanlı oyunlar bazında da değişkenlik gösterdiğinin altını çizen SocialPeta Başkan Yardımcısı Constance Gao, "iOS tabanlı oyunları tercih eden reklamverenlerin oranı yüzde 33,27'de kalırken, Android oyunlar reklam pastasının üçte ikisini alıyor. Android'de reklamverenlerin sayısı arttıkça, reklamveren başına düşen ortalama içerik sayısı da birbirine oldukça yaklaşıyor. Reklamveren başına düşen ortalama reklam içerik sayısı iOS'ta 548'ken, Android'de ise ancak 542'ye ulaşıyor. En çok reklamverene sahip oyun türü olarak da günlük oyunlar öne çıkıyor ve oynanan oyunlardaki çeşitlilik artıyor. İndirme sayılarına ve gelirlere bakıldığında App Store'un en iyi 3 oyununda Subway Suffers, Project Makeover ve Roblox yer alırken, Google Play'in ilk üçünde ise Gerena Free Fire, Subway Suffers ve Ludo King'i bulunuyor" dedi.