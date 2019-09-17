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Rekolte beyanıyla ürün alım kampanyası başlıyor

16 dakika önce

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2019-2020 dönemi rekolte beyanlarını toplamaya 16 Eylül'de başladı.

Rekolte beyanıyla ürün alım kampanyası başlıyor, System.String[]

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2019-2020 dönemi rekolte beyanlarını toplamaya 16 Eylül'de başladı. Rekolte beyanları 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek.


16 Eylül'de başlanan rekolte beyan alımları 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Diğer taraftan birlik bünyesinde bulunan mühendisler, kooperatif eksperleri ve bölgede bulunan STK temsilcilerinden oluşturulan komisyonlarca, rekolte belirleme çalışmaları da sürüyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üretici ortaklara, rekolte beyan alımları öncesinde önemli mesajlar verdi. Üreticiler ve Marmarabirlik açısından zor bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını belirten Asa, "Geçtiğimiz yıl 360 kalibre ürün 5 TL ye alındı. Aynı ürün üretici havuzundan 3 TL ye satıldı. Bu da rekabet şansımızı azaltmaktadır. Bir yıl önceki 12,60 TL çiğ olarak alınan ürünün, üretici havuzlarından 13-14 TL'ye satıldığı, yüzde 25 firesi düşünüldüğünde 10 TL'ye geldiği bilinen bir gerçektir" dedi.


2010 yılından bu yana 1 TL kredi kullanmadıklarını belirten Hidamet Asa, "Kredi kullanarak ürün alımı yapılan sistemi geri getiremeyiz. Eğer kredi kullanırsak Marmarabirlik geçmişe geri döner. Ürün satışlarından geri dönüşlerle, ürün bedellerinin ödendiği bir sistem kurduk. Bu sistemin devam edeceğini ve alımlarda kesinlikle kredi kullanılmayacağını bir kez daha yinelemek isterim. Son iki yılda 102 bin ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Ürün alım miktarı ve fiyatların belirlenmesinde ortaklarımıza her zaman destek olduk. Şimdi ise destek olma sırası üreticilerimizde" diye konuştu.


Özel sektörün nasıl hareket edeceğinin tahmin edilememesinden dolayı müstahsilin teslim edeceği miktarın üzerinde beyan verdiğini belirten Başkan Hidamet Asa, konu ile ilgili şu mesajı verdi:


"Geçtiğimiz yıl tüccarın ürün almamasından kaynaklı sıkıntı yaşanmış ve üreticimiz mahsulün tamamını Marmarabirlik'e vermek istemişti. Bu sebep ile 2019/2020 ürün alım kampanya öncesi, üreticilerimizin vereceği rekolte beyanlarının çok yüksek olacağını şimdiden tahmin etmekteyiz. Marmarabirlik olarak rekolte beyanına göre alım planımızı yapmakta ve stratejilerimizi belirlemekteyiz. Ortaklarımızdan gerçeğe yakın rekolte beyanı vermelerini bekliyoruz."


Rekolte beyanında bulunmayan ortaklardan ürün alımı yapılmayacağına dikkat çeken Asa, "Marmarabirlik son yıllarda örnek başarısı ile ülkemizde kooperatifçiliğin ve üreticilerimizin umudu haline gelmiştir" şeklinde konuştu. - BURSA

S.S. Marmara Zeytin, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:06 Kaynak: İHA
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