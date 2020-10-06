Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta'nın bal kabağına pazar arıyor - Son Dakika

Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta'nın bal kabağına pazar arıyor

Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta'nın bal kabağına pazar arıyor Köylünün yüzde 70'i bal kabağı üretiyor Büyükgökçeli köyü muhtarı Selçuk Öztürk: " Pazar sorunun çözümü için destek bekliyoruz" Isparta'nın merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde yetiştirilen bal kabağında rekolte bin tonun...

Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta'nın bal kabağına pazar arıyor

Köylünün yüzde 70'i bal kabağı üretiyor

Büyükgökçeli köyü muhtarı Selçuk Öztürk: " Pazar sorunun çözümü için destek bekliyoruz"

ISPARTA - Isparta'nın merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde yetiştirilen bal kabağında rekolte bin tonun üzerine çıktı. Üretici, hasatına başladığı bal kabağında yaşanan pazar sorununun çözülmesi için destek bekliyor.

Isparta'da merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde bal kabağı hasatı başladı. Birkaç yıl önce iklim şartlarından dolayı alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan bal kabağında rekolte, yıllık bin tonun üzerine ulaştı. Köylünün yaklaşık yüzde 70'inin ürettiği bal kabağı, tatlı yapımında kullanılmasının yanı sıra bebek maması imalatında da değerlendiriliyor. Ancak üretici, bal kabağını pazarlamada sorun yaşıyor ve bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

"Köyün yaklaşık yüzde bal kabağı 70'i üretiyor"

Büyükgökçeli köyü muhtarı Selçuk Öztürk, daha önce bal kabağını köyde birkaç kişinin yetiştirdiğini ancak iklim şartlarının olumsuz olmasından dolayı meyvelerin elde kalmasıyla çiftçilerin bu ürüne yöneldiğini söyledi. Köylünün şu anda yüzde 70'ye yakınının bal kabağı üretimi yaptığına değinen Öztürk, "Bal kabağında tonaj ve rekolteyi yakaladık. Üreticilerimiz ürettikleri bal kabaklarını genellikle Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul gibi yerlere gönderiyor. Pazar konusunda biraz sorun yaşanıyor. Ama tarlada tonajı yakaladığımız için değerini buluyor. Köyümüzde yıllık bal kabağı üretimimi bin-bin 500 tonu buluyor. Bal kabağı lokantalarda tatlı olarak kullanılıyor. Ayrıca çocuk mamasında kullanılmak üzere fabrikalara da gidiyor. Pazarcı esnafımız da gelip bahçelerimizden bal kabağı alıyorlar" dedi.

"Çiftçiler daha az maliyetli olduğu için yöneldiler"

Isparta'da başka bölgelerde çok fazla bal kabağı yetiştirilmediğine dikkat çeken Öztürk, istenilen tonaj yakalandığı takdirde üreticinin kazandığını belirtti. Büyükgökçeli köyünde daha önce üreticilerin salçalık domates, biber gibi ürünler yetiştirdiğini kaydeden muhtar Öztürk, "Ancak maliyetlerin yükselmesinden dolayı onları üretenler azaldı. Bal kabağı üretimi diğer ürünlere göre daha az maliyetli. O yüzden çiftçilerimiz bu ürüne yöneldi" diye konuştu.

"Pazar konusunda sıkıntı yaşıyoruz"

Selçuk Özürk, bal kabağının pazarlama konusunda destek beklediklerini ifade ederek, "Tanıtamadık kendimiz. O yüzden pazar konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz. Ürünü depoluyoruz. Fakat özel depolama alanlarımız yok. Evlerimizin altında saklamaya çalışıyoruz. Isparta'da kış ayları sert geçtiği için bal kabağı çürüyor. Tarladan direkt olarak satsak daha çok maddi değer elde ederiz" ifadelerini kullandı.

"65 kilograma kadar bal kabağı yetişiyor"

Bal kabağı üretici Mehmet Demirci ise hasadın güzel geçtiğini ancak pazar sorununun kendilerini düşündürdüğünü belirtti. Pazar sorununun tanıtım veya festivalle aşılabileceğini ifade eden Demirci, bir dekar alandan 7 tona kadar ürün alabildiklerini söyledi. Demirci, "Dekar başı ortalama 5 ton normal. 65 kilograma kadar bal kabağı yetiştirdiğimiz oluyor. Ancak ideali 25-30 kilogram" dedi.

Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta'nın bal kabağına pazar arıyor
Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta'nın bal kabağına pazar arıyor
Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta'nın bal kabağına pazar arıyor
Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta'nın bal kabağına pazar arıyor
Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta'nın bal kabağına pazar arıyor
Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta'nın bal kabağına pazar arıyor

Büyükgökçeli, Isparta, Selçuk, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rekoltesi bin tonun üzerine çıkan Isparta'nın bal kabağına pazar arıyor - Son Dakika Ekonomi

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