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Rekoltesi düşen Bursa şeftalisinde fiyatlar üreticiyi memnun etti - Son Dakika

Rekoltesi düşen Bursa şeftalisinde fiyatlar üreticiyi memnun etti

06.07.2021 11:09
Rekoltesi düşen Bursa şeftalisinde fiyatlar üreticiyi memnun etti, System.String[]

Kış aylarında etkili olan soğuk hava ve dolu nedeniyle meyve tutumu azalan, lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisinde rekolte büyük oranda düştü ancak fiyatı üreticiyi teselli etti.

Kış aylarında etkili olan soğuk hava ve dolu nedeniyle meyve tutumu azalan, lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisinde rekolte büyük oranda düştü ancak fiyatı üreticiyi teselli etti.

Türkiye'nin şeftali üretiminin yüzde 15'inin karşılandığı Bursa Ovası'nda 25 Haziran'da başlayan hasat sürüyor.

Bursa şeftalisi ve "tüysüz şeftali" olarak adlandırılan nektarinde geçen yıl 110 bin tonu aşan rekolte, bu sene 25-30 bin ton olarak tahmin ediliyor.

Geçen yıl şeftalide kilogram başına 3-3,5 lira, nektarinde ise 4-4,5 lira olan fiyatlar ise artış gösterdi.

Bursa Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Osman Özkan, AA muhabirine, şeftali ağaçlarında etrafı tüy ve pullarla çevrilerek dış etkilerden korunmuş büyüme noktaları olan, dal, yaprak ve çiçekleri oluşturan "meyve gözleri"nin kışın aşırı soğuklardan etkilendiğini söyledi.

Bu nedenle verimin az, fiyatların yüksek olduğunu belirten Özkan, "Bu sene kilogram başına 6 liradan aşağı fiyat yok, 6 ila 10 lira arasında seyrediyor. Çiftçi fiyatlardan memnun. Bu açıdan iyi bir sezon olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, bu sezon yurt dışından özellikle Rusya ve İngiltere'den yoğun talep geldiğini aktardı.

Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamına Bursa şeftalisi ihraç edildiğini dile getiren Özkan, "Geçen hafta Rusya'ya, Ukrayna'ya ürün gitti, bu hafta İngiltere'ye gidiyor." ifadesini kullandı.

Hasat ekim ayının ortalarına kadar sürüyor

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez de Bursa şeftalisinin yüzde 15'inin Gürsu ilçesinde üretildiğini, hasadın çeşitlerine göre ekim ayının ortalarına kadar periyotlar halinde devam edeceğini anlattı.

Bursa'da "Gülaven, "Hale", "Caldesi 2000" gibi 20-25 çeşit şeftali ve nektarin yetiştiğini kaydeden Dönmez, normalde 300-400 ton ürün alınan bahçelerde, bu yıl 15-20 ton şeftali olduğunu belirtti.

Ağaçların, kışın hava sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesinden olumsuz etkilendiğini, kimi zaman dolunun da etkili olduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Bursa şeftalisinin adı var ama artık azalmaya başladı. Bundan 30-40 yıl önce Türkiye üretiminin yarısını karşılarken bugünlerde yüzde 15'ini karşılayan bir il. Bursa şeftalisinin aroması, rengi, iriliği, kalitesi, diğerlerine göre avantajlıdır ve aranır. Fiyatı da her zaman yüksektir. Talep görüyor. Özelliği olan bir şeftali ve bu ovanın velinimeti. 3-4 yıldır nektarin ve şeftali fiyatları biraz iyi olunca çiftçi, ticari ömrünü bitirmiş başka çeşitlerin olduğu bahçelerinde tekrar şeftali ve nektarin üretimine başladı. Buradaki sıkıntı, ürün çeşitliliği planlaması yapılmıyor. Şu anda hangisi iyi para ediyorsa o üründe yoğunluk yaşanıyor ve 5 sene sonra korkarım ki o üründe bir yığılma olacaktır. Planlamanın iyi yapılması lazım."

Üreticilerden Halil Çelik ise uzun yıllardır meyvecilikle uğraştığını dile getirdi.

Meyvelerin toplanıp paketlenmesinin ardından hale ya da ihracatçıya verildiğini aktaran Çelik, "Bir işçinin yevmiyesi 100-110 lira. 07.00'de başlıyorlar, 10-11 saat çalışıyorlar. Önemli olan bu meyveden anlayıp toplayabilmek." dedi.

Türkiye, Haziran, Hasat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekoltesi düşen Bursa şeftalisinde fiyatlar üreticiyi memnun etti - Son Dakika Ekonomi


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