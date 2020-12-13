Rekoltesi düşen mandalina fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Türkiye'de narenciye üretiminde önemli yere sahip Hatay'da, iklim şartları nedeniyle bu yıl rekoltesi düşen mandalina, fiyatıyla üreticisini mutlu ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Hatay'ın coğrafi koşulları ve iklim şartları dolayısıyla narenciyenin yoğun olarak yetiştirildiği bir yer olduğunu söyledi.

Hasadı devam eden mandalina üretiminde Hatay'ın Türkiye'de birinci sırada yer aldığını belirten Çolakoğlu, il genelinde 168 bin 615 dekar alanda mandalina üretildiğini aktardı.

Çolakoğlu, Hatay'da meyve veren yaklaşık 4 milyon 231 bin mandalina ağacı bulunduğunu dile getirdi.

Geçen sezon mandalinadan 525 bin ton ürün aldıklarını anımsatan Çolakoğlu, bu yıl iklim şartları nedeniyle beklentilerinin 475 bin ton civarında olduğunu kaydetti.

-"Yılda 400 bin tonun üzerinde ihracat"

Çolakoğlu, bu yıl yaşanan sıcak hava şartlarından dolayı rekoltede düşüş yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Narenciyeden bu yıl ilimize girecek parasal miktar 800 milyon liranın üzerinde olacak. Bu da ilimiz için güzel bir kazanç olsa gerek. Burada hasat edilen ürünlerimizi yurt içinin yanı sıra Rusya başta olmak üzere Ukrayna ve Orta Doğu ülkelerine gönderiyoruz. İhracatta şu an iyi durumdayız. Yıllık olarak 400 bin ton üzerinde narenciyeyi yurt dışına ihraç ediyoruz."

- "Azerbaycan ihracatımızda önemli bir potansiyel haline geldi"

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı da ilçede bu yıl ortalama 40 bin dekar alanda yaklaşık 100 bin ton mandalina rekoltesi beklediklerini söyledi.

Olumsuz iklim şartları nedeniyle rekoltede bir önceki yıla göre yarı yarıya düşüş olduğuna işaret eden Kamacı, şunları kaydetti:

"Mandalinayı Rusya, Ukrayna ve Romanya'ya ihraç ediyoruz. Şu anda ise Azerbaycan ihracatımızda önemli bir potansiyel haline geldi. Azerbaycanlı tüccarlar buraya kadar gelip kendileri bahçelerden satın alıp ülkelerine göndermeye başladılar. İhracata gönderilen mandalinanın fiyatı ortalama 1,5 lira civarındadır. Bu da memnun edici."