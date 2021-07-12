REKOR BAŞVURU YAPILDI - Son Dakika

REKOR BAŞVURU YAPILDI Düzce Belediyesi ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 'Spor Akademisi Yaz Okulları'nın açılışı yapıldı. Binlerce sporcunun yanı sıra ailelerinin ve protokol üyelerinin de katıldığı açılış renkli görüntülere sahne oldu.

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Spor Akademisi Yaz Okullarının açılış töreni 18 Temmuz Stadyumunda binlerce çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. 7-18 yaş arası toplam 5 Bin çocuğun 25 branşa başvuru yaptığı Spor Akademisinin açılışına Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TSO Başkanı Tuncay Şahin, Boğaziçi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, meclis üyeleri, iş insanları Kale Grubu Yönetim kurulu başkanı Osman Okyay, Muzaffer Leblebici, çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

YAZICI'DAN BAŞKAN ÖZLÜ'YE TEŞEKKÜR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Spor Akademisi açılış töreninde ilk olarak söz alan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce tarihinde ilk defa rekor başvuru sağlandığını ifade etti. Yazıcı, "Eşi benzeri görülmeyen başvurunun yapılmasını sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"DÜZCE'NİN İKİ SPOR KAMPÜSÜ OLACAK"

Yazıcı'nın ardından konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin spor şehri olması için kolları sıvadıklarını kaydederek, Şıralık bölgesini ilin spor merkezi haline getireceklerini belirtti. Düzce Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini ve yaz spor okullarına ulaşım ve malzeme desteği verdiklerini kaydeden Özlü, " Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte çalışıyoruz. 25 branşta 55 öğretmen görev alacak ve biz de bunu destekliyoruz. Spor Şehri Düzce olma yolunda önemli bir adımı daha gerçekleştiriyoruz. Düzce'nin önümüzdeki yıllarını planlıyoruz. Düzce'nin biri güneyde biri kuzeyde olmak üzere iki spor kampüsü olacak. Güneyde stadyumu, yedek stadı, yüzme havuzunun olduğu Şıralık Spor Kampüsü. İkincisi ise Düzce'nin kuzeyinde bağlantı yolu üzerinde tenis kortları ve yüzme havuzu olacak. " diye konuştu.

"Spor Akademisinde gençlerimize eğitim vereceğiz, amatör spor kulüplerine de destek veriyoruz" diyen Başkan Özlü, açılışa katılan davetlilere teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay da Düzce'de sporun geliştirilmesi, çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için spor akademisinin önemine dikkat çekti.

SPOR GÖSTERİLERİ TÖRENE RENK KATTI

Protokol konuşmalarının ardından Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü karate, jimnastik, taekwondo, güreş branşı sporcuları gösteri yaparken halk oyunları ekibi Kafkas oyunu ile törene renk kattı. Gösterilerin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Protokol üyeleri tek tek sporcuların bulunduğu alanları gezerek fotoğrafı çektirdi. Programda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sporculara çanta hediye etti.

ÇOCUKLARA İKRAMLAR YAPILDI

Törenin son bölümünde Düzce Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri çocuklara limonata, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulundu.

25 BRANŞ 55 ANTRENÖR 5 BİN SPORCU

Sporculara, Yaz Spor Okullarında, 55 antrenör eşliğinde Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Jimnastik, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Yüzme, Taekwondo, Wushu, Oryantiring ve Bedensel Engelliler (Halter ve Okçuluk) olmak üzere toplam 25 branşta eğitim verilecek.