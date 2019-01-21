Rekor Bir Skora İmza Attılar, 31-0
1 saat önce
Bilecik U15 Gençler Liginde bu hafta sonu oynanan Bozüyük Vitraspor ile Osmaneli Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma rekor bir sonuçla tamamlandı.
Bilecik
U15 Gençler Liginde bu hafta sonu oynanan Bozüyük
Vitraspor ile Osmaneli Gençlerbirliği
arasındaki karşılaşma rekor bir sonuçla tamamlandı.
Osmaneli ilçesinde oynanan karşılaşmada Bozüyük temsilcisi Vitraspor Gençlerbirliği'ni 31-0 gibi farklı bir skorla yenerek rekor bir sonucun altına imza attılar. Özkan Kutlu'nun başında bulunduğu Vitraspor takımı rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyarken karşılaşma sonunda sahalarda ender rastlanan bir skoru elde ettiler. Karşılaşma sonunda bu farklı galibiyeti hocalarıyla paylaşan genç futbolcuların sevinçleri görülmeye değerdi. Vitraspor 5. hafta sonunda bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
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