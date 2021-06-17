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Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak - Son Dakika

Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak

17.06.2021 16:22

- Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak Yelken sporcusu Tolga Pamir, rekor denemesine Artvin'in Hopa ilçesi limanından başladı Yelkenli teknesiyle Türkiye'nin denizlerini tek başına geçecek olan açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, rekor denemesine Artvin'ın Hopa...

- Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak

Yelken sporcusu Tolga Pamir, rekor denemesine Artvin'in Hopa ilçesi limanından başladı

ARTVİN - Yelkenli teknesiyle Türkiye'nin denizlerini tek başına geçecek olan açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, rekor denemesine Artvin'ın Hopa ilçesi limanından başladı.

Açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir (46), yelkenli teknesiyle bin 500 deniz mili kat ederek rekor denemesini İskenderun Limanı'nda tamamlamayı hedefliyor. 9-13 gün içinde Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i aşarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmeyi planlayan Pamir, hayalini kurduğu rekor denemesi için bugün Hopa limanından denize açıldı. Hiç durmadan sadece yelken gücüyle Türkiye açık deniz solo turunu tamamlayacak olan Pamir, ülkemizde de bu sporun yapılabileceğini kanıtlamak istediğini söyledi.

"Amacımız 4 denizimizi tanımak, yelken sporuna ilgiyi artırmak

Yelken sporuyla ilgili çalışmalarını Fransa'da sürdüren Pamir, 16 yıldır Fransa'da Türkiye'yi temsilen birçok farklı yarışmaya katıldı. Türkiye'deki yelken sporunun gelişimi ve kurgusuyla için Türkiye Yelken Federasyonu'nda görev aldığını ifade eden Pamir, "Bu görev doğrultusundan yaptığımız çalışmamalarda 4 denizimizi tanımak, yelken sporuna ilgiyi artırmak, sıra dışı denemeler yapmak amacıyla çalışmaya başladık" dedi.

8 aydır bu proje için çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Tolga Pamir, "Hopa'da start alarak dört denizimizi hiç durmadan solo olarak 9-13 günlük bir sürede geçerek İskenderun'da biten bir parkurunu tamamlamayı planlıyorum. Türkiye rekoru turu için yelkenle yola çıkacağım. Kurallar gereği yelkenlinin motoru mühürlenecek ve yelken gücü ile gittiğimin kaydı tutulacak. Açık deniz yarışlarında tek başınıza olduğunuz zaman tek güvendiğiniz kişi oto pilot. Bunu da çok iyi ayarlamak gerekiyor. En fazla bir saati bulan günde 5-6 seri uyku sürecinin içinden geçeceğim" diye konuştu.

"Solo olarak bu deneme Türkiye'de ilk defa yapılıyor"

Solo olarak böyle bir denemenin Türkiye'de ilk defa yapıldığını kaydeden Pamir, "Solo Türkiye Turu Artvin Hopa-İskenderun arası hiç durmadan ilk defa gidilecek. 1500 deniz miline yakın bir mesafe gideceğim. 3 bin kilometreye yakın bir seyir olacak benim için. Yelken sporu Türkiye'de pek bilinmeyen bir branş. Bu konuyla ilgili çok fazla girişim yok. Bugüne kadar İngiltere, Brezilya, Meksika gibi birçok yerde yelken yaptım ama ülkemizin dört denizi hiç bu şekilde dolaşmamıştım. Yelken sporunun ülkemizde de yapılabileceğini kanıtlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Yelken Federasyonu Artvin İl Temsilci Mustafa Durgun da yaptığı açıklamada, Tolga Pamir'in Türkiye'deki denizleri yelken teknesiyle tek başına aşma düşünce çok önemli bir proje olduğunu kaydetti. Durgun, "Gerçekleştirebilirse ilki başaracak. Bundan sonraki yelken sporcularına örnek olacak. denizlerimizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu göstermiş olacak. Ülkemizin Karadeniz kıyılarında sınır kenti Hopa bu yüzden buradan başlamayı tercih etti. Buradan yelken açarak hiç durmadan devam edecek. Bu etkinlik Hopa'da da yelken sporunun gelişmesi için önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

Hopa Limanı Genel Müdürü Meriç Burçin Özer de Hopa Limanı'nın önemli bir etkinliğin başlangıç noktası olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'de ilk defa yapılan bir etkinliğe ev sahipliği yapanın mutluluk verici olduğunu kaydeden Özer, "İlk defa Türkiye'nin en kuzey noktasından en güney noktasına durmadan, motoru devreye almadan sadece rüzgar ve yelkenliyle yapılacak bir organizasyon. Bu bir ilk olacak. Başarı ile sonuçlanırsa buradan belli zamanlardan rekor denemeleri çiftli ve tekli olmak üzere yapılacaktır. Buda bölgemize hareketlilik ve ekonomik getiri sağlayacak" dedi.

Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak
Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak

İskenderun, Türkiye, Artvin, Yelken, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rekor denemesi için yelkeniyle hiç durmadan dört denizi aşacak - Son Dakika Spor


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