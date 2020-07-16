Rekor eroin davasında gerekçeli karar açıklandı: Örgütte katı gizlilik önemli - Son Dakika

TÜRKİYE'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda olan 100 milyon lira değerindeki 1 ton 535 kilogram eroin davasında, uyuşturucu taciri Mehmet Zeki Fidan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen, yasa gereği de 225 yıl 2 ay 14 güne düşürülen toplam 730 yıl 8 ay 14 gün hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, suç örgütünün 'katı bir şekilde gizliliğe' önem verdiği, Fidan'ın örgüt yöneticileri ile üyelerine baskı uyguladığı, talimatlarına uymayanlara şiddet uygulayıp, tehditler de bulunduğu anlatıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 24 Ocak 2019'da florit madeni yüklü TIR'ın dorse kısmında, 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

İran 'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edilen eroin yüklü TIR, yakalanmamış gibi yapılarak teslimatın yapılacağı İstanbul 'a gönderildi. Tarihi operasyonla uyuşturucu çetesi çökertildi.

Uyuşturucu taciri Mehmet Zeki Fidan yurt dışına kaçmak üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. 3 gün süren operasyonla yakalanan şüpheliler, İçişleri Bakanlığı 'na ait özel jet ile Erzurum'a getirildi. Soruşturmayı genişleten savcılık, örgütün İran ayağındaki şüphelilere de operasyon yaptı.

İran'dan uyuşturucuyu temin edip, florit madenin içerisine gizlenmesi ve gümrüğe naklini yapan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım , 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, örgüt üyeleri ile baron arasındaki irtibatı kuran 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlı Saruhan Özçelik'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlı uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan tutuklanarak cezaevine kondu. Gümrükleme şirketinde işçi olan Mazlum Özdemir ise serbest bırakıldı.

CEZA YAĞDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Haziran'da görülen karar duruşmasında, Mehmet Zeki Fidan, 'örgüt kurma ve yönetmeden' 5 yıl, uyuşturucu madde ithalinden 135 yıl ve 7 milyon 200 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Saruhan Özçelik'e, 'örgüt yöneticiliğinden' 5 yıl, 'uyuşturucu ithalatı'ndan 135 yıl ve 3 milyon 600 bin adli para ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet'ten 2 yıl hapis ve 2 bin lira adli para cezası verildi. Ali Yıldırım ise 'örgüt üyeliğinden' 2 yıl 6 ay, 'uyuşturucu madde ithalatı'ndan 126 yıl ve 3 milyon 240 bin adli para cezası aldı. Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir ise 'örgüt üyeliğinden' 2 yıl 1'er ay, 'uyuşturucu madde ithalatından' de 105'şer yıl ve 2 milyon 700'er bin adli para cezasına mahkum edildi.

Mahkeme heyeti, Mahmut Mısır ve Hacı Karahan'ı 'örgüt üyeliğinden' etkin pişmanlıkla birlikte 6'şar ay 7 gün, 'uyuşturucu madde ithalatından' önce 126'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Etkin pişmanlık nedeniyle Hacı Karahan ve Mahmut Mısır'a verilen ceza 52 yıl 6'şar aya indirildi. Ayrıca 1 milyon 350'er bin lira da adli para ceza verildi. 7 sanığın tümüne 'uyuşturucu madde ithalatından' verilen ceza TCK 61/7 gereği 30 yıla düşürüldü. Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir, her 2 suçtan beraat etti. Ceza alan 7 sanığın hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

HÜCRE YAPILANMASI VARMIŞ

Mahkeme tarafından hazırlanan 190 sayfalık gerekçeli kararda, uyuşturucu madde ithal etmek amacıyla suç örgütünün kurulduğuna işaret edildi. Sanıkların, uyuşturucu kaçakçılığını yaparken güvenlik güçlerine yakalanmamak ve uyuşturucu kaçakçılığını gizlemek için kendi aralarında tedbir aldıkları, çeşitli yol ve yöntemler geliştirdikleri ifade edildi. Örgüt lideri başta olmak üzere diğer yönetici ve üyelerinin birbirleri ile yaptıkları iletişime çok önem verdikleri vurgulanan kararda, şöyle denildi:

"Katı bir şekilde gizliliğe riayet ettikleri, suç örgütünün faaliyetleri kapsamında birlikte hareket eden örgütün lideri başta olmak üzere diğer yönetici ve üyelerinin kendi aralarında yapmış oldukları uyuşturucu konulu görüşmeleri kriptolu BQ marka telefonda Chat Encro isimli özel mesajlaşma programından yaptıklarının anlaşıldığı, örgüt mensuplarının kiminle görüşeceğine örgüt lideri tarafından karar verilerek, sadece bu isimler kaydedilmek suretiyle telefonların teslim edildiği, kriptolu telefonların dışarıya kapalı olduğu, sadece örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan tarafından oluşturulan hücre yapılanması kapsamında kod isimleri ile yüklenen örgüt mensupları ile görüşebildikleri anlaşılmıştır. Örgütün haberleşme ağını kriptolu cep telefonları kullanarak sağladığı, örgüt içinde önemli noktalarda faaliyette bulunan örgüt mensuplarına bizzat kendisi tarafından kod isimler verildiği ve kriptolu telefonlara kaydedildiği, kendisinin ise Avrupa ayağında 'Dutifoalbar' Türkiye ve İran ayağında 'Dayı' kod isimleri olmak üzere iki ayrı kod ismi kullandığı, yakalanmamak için kullandıkları BQ marka, Chat Encro sohbet programı yüklü '7 gün içinde secure burn' (güvenli yanma) yazılımının bulunduğu, kriptolu telefonlarda ele geçirilen sanık Mehmet Zeki Fidan'ın örgüt yöneticisi Saruhan Özçelik ile Erzurum'da yakalanan dava konusu uyuşturucu maddenin nakli sırasında yapmış oldukları mesajlaşmalarda, örgütün oluşumu, ayakta kalması ve yönetilmesinin örgüt lideri sanık Mehmet Zeki Fidan tarafından yapıldığı, yönetildiği ve tüm kontrolü kendi himayesi altında tuttuğu mahkememizce kabul edilmiştir."

'TALİMATLARA UYMAYANLAR TEHDİT EDİLİP, ŞİDDET GÖRDÜ'

Sanık Mehmet Zeki Fidan tarafından, örgüt yöneticileri ve örgüt üyelerine baskı uygulandığı, örgüt liderinin talimatlarına uymayanların şiddet gördüğü, tehditlere maruz kaldıkları belirtilen gerekçeli kararda, disiplini sağlamak amacıyla örgüt mensuplarına baskı, şiddet ve tehditlerin örgütün çözülmemesi ve ayakta kalabilmesi için uygulanan genel bir yöntem olduğunun belirlendiği ifade edildi. Anlaşmazlık nedeniyle sanıklardan Mahmut Mısır'ın, Mehmet Zeki Fidan tarafından ayağından vurulduğu yönündeki ifadesine de yer verilen kararda, "Bu konuda sanık Mahmut Mısır ile aralarında çıkan anlaşmazlık üzerine sanık Mehmet Zeki Fidan tarafından vurulduğuna dair beyanda bulunması ve bu hususta bir ceza yargılamasına ilişkin evrakların da dosyaya sunulmasından da anlaşıldığı üzere örgüt yöneticisi sanık Mehmet Zeki Fidan'ın örgüt üyeleri üzerindeki hakimiyetinden kesinlikle taviz vermediği, örgüt içinde faaliyette bulunan örgüt mensuplarının nasıl yetişeceğini bizzat kendisinin öğrettiği, örgüt mensupları üzerinde zaman zaman baskı kurarak, tehdit ederek örgütün amacı doğrultusunda hareket etmelerininin sağladığı anlaşılmıştır" denildi.

- Erzurum