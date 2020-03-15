Rekor eroin davasında sona gelindi - Son Dakika

ERZURUM'da, geçen yıl Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilo eroinle ilgili olarak uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 8 sanığın yargılanmasında sona gelindi. Cumhuriyet Savcısı tarafından mahkemeye sunulan mütalaada, sanıkların iddianamedeki gibi cezalandırılması istendi. Toplam 1314 yıl hapis cezası istenen sanıklar hakkında 1 Nisan'daki duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

Merkez Aziziye ilçesinde, 24 Ocak'ta, florit madeni yüklü TIR'ın dorsesinde, 17 çuvalda 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edilen eroin yüklü TIR, güvenlik güçlerinin kontrolünde teslimatın yapılacağı İstanbul'a gönderildi. Burada düzenlenen film gibi operasyonla da uyuşturucu çetesi çökertildi. 3 gün süren başarılı operasyonla yakalanan şüpheliler, İçişleri Bakanlığı'na ait özel jetle Erzurum'a getirildi.

İran'dan uyuşturucuyu temin edip, florit madenin içerisine gizlenmesi işi ile gümrüğe naklini yapan 'Rüzgar' kod adlı Ali Yıldırım ve 'Ateş' kod adlı Mahmut Mısır, gümrükleme şirketi sahipleri Erdal Ergi, Ahmet Özdemir , uyuşturucuların İstanbul'da saklandığı deponun sahibi 'Mekanik' kod adlı Hacı Karahan, örgüt üyeleri ile baron arasındaki irtibatı kuran 'Lord' ve 'Mahalle' kod adlı Saruhan Özçelik, 'Dutifoalbar' ve 'Dayı' kod adlı uyuşturucu baronu Mehmet Zeki Fidan tutuklanarak cezaevine konuldu, gümrük şirketinde işçi olan Mazlum Özdemir ise serbest bırakıldı.

1314 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım tarafından yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırlandı ve 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma' suçlarından örgüt lideri Mehmet Zeki Fidan ile yöneticiler Saruhan Öztürk, Ali Yıldırım ve Mahmut Mısır'ın 166 yıl 6'şar ay, örgüt üyeleri Hacı Karahan, Erdal Ergi, Ahmet ve Mazlum Özdemir'in ise 162'şer yıl olmak üzere toplam 1314 yıl hapisleri istendi.

SANIKLAR BÖYLE YAKALANDI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Şubat'ta görülen 3'üncü celsenin ardından duruşma savcısı Serkan Beyoğlu , 11 Mart'ta esas hakkındaki mütalaasını sundu. 27 sayfalık mütalaada, sanıkların tümünün iddianamedeki gibi cezalandırılmasını talep edildi. Mütalaada, uyuşturucunun yakalanma süreci tüm detaylarıyla anlatıldı. TIR şoförü Ş.D.'nin ifadesi alındıktan sonra eroini alacak kişi veya kişilerin yakalanmasının sağlanması için uyuşturucu TIR'dan indirildikten sonra kalan madenin tekrar araca yüklendiği hatırlatılan mütalaada, güvenlik tedbirleri alındıktan sonra polis eşliğinde TIR'ın, teslimat adresine gönderilerek operasyon aşamasına geçildiğine değinildi. Hiç yakalanmamış gibi yapılarak polisler eşliğinde Ş.D.'nin 26 Ocak günü saat 07.00 sıralarında İstanbul'a ulaştığı anlatılan mütalaada, böylece ilk olarak yükün boşaltılacağı deponun sahibi Hacı Karahan'ın gözaltına alındığı bildirildi. Karahan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, TIR'daki yükün Saruhan Özçelik'e ait olduğunu söyledi. Karahan'ın da itirafları üzerine baron Mehmet Zeki Fidan, 21.50 sıralarında Almanya 'ya giderken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 3 kişinin de üzerinde kriptolu cep telefonu ve gizli mesajlaşma programı çıktı. Ele geçirilen eroin yüklü çuvallar üzerinde madenlerle karıştırılmaması için '90 tenör' yazıldığı, uyuşturucun farklı kişilere gönderileceğinden çuval kenarlarının 'mavi' ve 'siyah' renkli ipliklerle dikildiği kaydedildi.

'MİLYONLAR GEZİYOR ETRAFTA DAHA DA ÖNEMLİSİ EMANETTİR'

Aralarında baron Mehmet Zeki Fidan ile birlikte 4 kişinin Erzurum'a getirilmesinin ardından soruşturmanın genişletildiği belirtilen mütalaada, uyuşturucunun yurda sokulduğu Gürbulak Sınır Kapısı'nda gümrükleme işlemlerinin yapılmasında beraber hareket eden gümrükleme firmasının yetkililerinin ve çalışanları da gözaltına alındı. İran'dan uyuşturucu temin edip aktarımının yapılmasına yardımcı olan Ali Yıldırım ve Mahmut Mısır'ın da 4 ay sonra tutuklandığı kaydedilen mütalaada, kriptolu telefonla yapılan mesajlaşmalara yer verildi. 22 Ocak 2019'da Saruhan Özçelik'in baron Mehmet Zeki Fidan'a "Vallaha o demekle olacak iş değil abi, milyonlar geziyor etrafta daha da önemlisi emanettir. Allah hayırlı etsin inşallah" diye yazdığı ifade edildi.

3 AY KULLANIMI OLAN KRİPTOLU TELEFON, GİZLİ SOHBET PROGRAMI

Telefonlarda yüklenen 'chat encro' isimli gizli sohbet programının belirli zaman aralıklarında otomatik olarak kayıtlı yazışmaları sildiği, kriptolu telefonların ise 3 aylık bir kullanım süresinin bulunduğu, 3 ay sonrasında telefonun tüm içeriğinin silinerek kullanım dışı haline geldiğine işaret edilen mütalaada, "Hacı Karahan ve Saruhan Özçelik, ilk ifadelerinde cep telefonu normal açıldığında istendiğinde açma kapama tuşu ile açıldığı, ancak android ekranda 'chat encro' gizli sohbet ekranı açılmak istenildiğinde açma kapama tuşu ile birlikte (-) ses tuşu ile aynı anda basılarak açıldığını ve android ekran açıldığında 15 haneli bir şifre istendiği, bunu girdikten sonra programın açılması için de yine ayrıca bir şifre istendiğini söylemeleri üzerine sanıkların rızası ile bu şifreler girilerek hakimlikçe alınan karar gereği 'Chat encro' programı açılmasından sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ekranlarda '7 gün içinde güvenli yanma' yazısının bulunduğunun görüldüğü her bir sanığın telefonunda yer alan özel mesajlaşma programının tamamının ekran görüntülerinin fotoğraflanması işlemi yapılmış" denildi.

6 KEZ DAHA UYUŞTURUCU GETİRİLMİŞ

Sanıklar Saruhan Özçelik ve Hacı Karahan'ın 1,5 tonluk eroinin yakalanmadan önce birçok kez florit madeni içerisinde uyuşturucunun Türkiye'de sokulduğunu itiraf etmesi üzerine araştırma yapıldığı bildirilen mütalaada, "İlknur Gümrükleme ve Karahanlılar Lojistik firmasına kesilmiş fatura ve sevk irsaliyeleri arasında yapılan karşılaştırmada daha önce 2018 yılının 10'uncu ayından itibaren 6 ayrı florit madeni sevkinin yapıldığı, bu döneme ilişkin örgüt yöneticisi Ali Yıldırım'ın yurt dışına giriş-çıkış kayıtları incelendiğinde sanığın 5 sevkiyatta maden yüklü TIR'ların girişinden 1-2 gün gibi kısa bir süre öncesinden İran'dan ülkemize giriş yaptığı, yine soruşturma konusu olayda yakalanan TIR'ın ülkemize girişinden 5 gün önce de İran'dan ülkemize girdiği, kriptolu telefon mesajlaşmaları ile bu kayıtlar beraber göz önüne alındığında Yıldırım'ın uyuşturucu yüklemesini İran'da yaptıktan sonra gümrükleme işlemlerini takip etmek maksadıyla TIR'dan önce ülkemize girip, gümrük işlemlerini takip ettiği, gümrükleme firmasının sahibi olan diğer örgüt üyelerine ödemelerini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir." bilgileri yer aldı.