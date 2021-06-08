Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu

Güney Afrika'da yaşayan 37 yaşındaki Gosiame Sithole isimli kadın 10 çocuk doğurduğunu ve geçen ay tam 9 bebek doğuran Malili kadının rekorunu kırdığını iddia etti. Güney Afrikalı bir kadın, doktorlar tarafından onaylanırsa dünya rekorunun sahibi olacak. Zira 37 yaşındaki Gosiame Sithole isimli kadın tek seferde 10 çocuk doğurduğu iddiası ile gündemde. Sithole'nin kocası, yedi erkek ve üç kızın pazartesi gecesi Pretoria'daki bir hastanede sezaryenle dünyaya geldiğini söyledi.

DOKTORLARIN ONAYINI BEKLİYOR

Ülke basınına konuşan Sithole, doktorların kendisine başlangıçta altı çocuğa hamile olduğunu söylediğini belirtti. Ancak daha sonraki kontrollerin ardından bu sayı sekize çıkarıldı. Kadının iddiasına göre, diğer iki bebek ise ancak ameliyat olurken keşfedildi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Sithole'nun iddiası doktorlar tarafından doğrulanırsa geçen ay tam 9 bebek doğuran Malili kadının rekorunu kıracak.

MALİLİ KADIN 9 DOĞURMUŞTU

Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle 9 çocuk doğurduğu hastane ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Fas'ta gerçekleşen bir doğum dünya rekoru olarak kayıtlara geçmişti.