Rekor: İnsanoğlu 3 Saatte Uzay İstasyonu'na Ulaştı - Son Dakika

Rekor: İnsanoğlu 3 Saatte Uzay İstasyonu'na Ulaştı

15.10.2020 00:22
Rekor: İnsanoğlu 3 Saatte Uzay İstasyonu'na Ulaştı, System.String[]

Soyuz MS-17 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatıldı.

Soyuz MS-17 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatıldı.

Uzay aracı kapsülünün fırlatılma anı Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.

Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Sverçkov ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Kate Rubins'i götürecek MS-17 kapsülü, yerel saatle 11.45'te Baykonur Uzay Üssü'nden ayrıldıktan 9 dakika sonra başarıyla Dünya yörüngesine çıkarıldı.

Yanlarında UUİ'nin çalışması için gerekli 173 kilogram yük götüren ekibin yaklaşık 3 saat sonra uzay istasyonuna ulaştı.

ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamaya göre, ekip, UUİ'de bulunacağı yaklaşık 6 ayda istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyecek, deney, kargo kapsülü karşılama ve yük indirme gibi çalışmalar yapacak.

3 SAAT 3 DAKİKADA GİTTİ

Nisan ayından bu yana UUİ'de, kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile NASA astronotu Christopher Cassidy görev yapıyor.

NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

Ancak bu yolculuğun çok önemli bir özelliği var. Soyuz tam 3 saat 3 dakikada Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Bu bir rekor. Çünkü bugüne kadar 6 saatte gidiliyordu.

Rekor: İnsanoğlu 3 Saatte Uzay İstasyonu'na Ulaştı

Baykonur Uzay Üssü, Uzay İstasyonu, Kas Hastalığı, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Rekor: İnsanoğlu 3 Saatte Uzay İstasyonu'na Ulaştı - Son Dakika

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