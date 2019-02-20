Son Dakika Haberleri: Rekör Kapu, Akademik Birimlerde İncelemelerde Bulundu

Rekör Kapu, Akademik Birimlerde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, akademik birimlerde bir takım incelemelerde bulundu.

Rekör Kapu, Akademik Birimlerde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, akademik birimlerde bir takım incelemelerde bulundu.

Beraberindeki rektör yardımcıları ve genel sekreter yardımcılarının birlikte akademik birimleri ziyaret eden Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi, fakülte dekanlarından akademik ve idari işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, yönetim olarak görevi devraldıkları günden itibaren üniversitede, adalet, hakkaniyet ve liyakat ilkelerine bağlı kalarak, ayrım gözetmeksizin görev yaptıklarını belirtti.

Kapu, bu sorumluluk gereği yönetim olarak hedeflerinin Kafkas Üniversitesini ekip bilinciyle hep birlikte ileriye götürme çabası ve gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, akademik ve idari personelin görüş, beklenti ve şikayetlerini de dinledi. Kapu, özellikle şikayetlerle ilgili üniversite yönetiminin gerekli düzenlemeleri yapacağını sözlerine ekledi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Sekreter, Rektör, Kafkas Üniversitesi, Yaşam
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