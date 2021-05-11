Rekor Kitaplarına Girecek Olan Uçak - Son Dakika

Rekor Kitaplarına Girecek Olan Uçak

11.05.2021 09:55
Rekor Kitaplarına Girecek Olan Uçak, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Rolls-Royce; 480km/saat'den yüksek hız yapması öngörülen ve bu sayede rekor kitaplarına girmesi hedeflenen tamamen elektrikli bir uçak geliştirdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Rolls-Royce; 480km/saat'den yüksek hız yapması öngörülen ve bu sayede rekor kitaplarına girmesi hedeflenen tamamen elektrikli bir uçak geliştirdiğini duyurdu. Rekor denemesi planlanan "Spirit of Innovation" uçağının ardındaki ACCEL (Uçuşun Elektrifikasyonunu Hızlandırma) programının amacının ise geleceğin bilim adamlarına ve mühendislerine ilham vermek olduğu belirtildi.

Bunun başarılmasına yardımcı olmak amacıyla da Rolls-Royce, büyük önem taşıyan Dünya rekoru girişimi için test pilotunun test uçuşu süresince takacağı kask tasarımının belirleneceği bir tasarım yarışması başlattığını açıkladı.

Rolls-Royce, gerçekleşecek yarışma kapsamında gençlerle iletişim kurup onlara havacılıkta kariyer yapma düşüncesinin aşılanmasını destekleyen hayır kuruluşu Fly2Help ile birlikte çalışacağını duyurdu.

Yarışmanın 5-11 yaş arası ve 12-18 yaş arası olmak üzere iki kategoriden oluşacağı ve kazananlara ait tasarımların, kaskın son tasarımına ilham olacağı belirtildi. Kazananların uçağı görme fırsatının yanı sıra, Rolls-Royce test pilotu ve Uçuş Operasyonları Direktörü Phill O'Dell ve ilgili mühendis ekibi ile tanışma fırsatı bulacağı ifade edildi.

"Yeni nesil havacılık öncülerine ilham verecek"

Gençlerle buluşmanın heyecanını yaşayan Phill O'Dell, projeyle ilgili olarak da şunları dile getirdi: "Dünya rekoru hedefimiz için geliştirdiğimiz tamamen elektrikli 'Spirit of Innovation' uçağımızı uçurma fırsatı benim ve ekibimin kariyerinde bir doruk noktası olacak. Bunun nedeni ise uçağımızın ileri elektrik teknolojisiyle ön planda yer almasının yanı sıra aynı zamanda yeni nesil havacılık öncülerine ilham vermemizi sağlayan muhteşem bir fırsat doğurması."

Gençleri STEAM alanında destekliyor

Gençlere uzun zamandır destek verdiği aktarılan Rolls-Royce'un, onları STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında kariyer yapmaları yönünde teşvik etmeye önem verdiği de vurgulandı. Bu doğrultuda 1400'den fazla STEM Elçisi ve aynı zamanda Scouts ve Code First Girls gibi kuruluşlarla ortaklıkları olduğu ifade edilen Rolls-Royce'un; bu yarışmaya ek olarak ACCEL projesi kapsamında ilkokul çocuklarına yönelik indirilebilir materyaller geliştirdiğine dikkat çekildi. Geliştirilen ilgili materyallerin ise Birleşik Krallık müfredatıyla uyumlu olduğu ve Rolls-Royce web sitesinden ücretsiz olarak indirilebileceği belirtildi.

Spirit of Innovation türünün ilk ve tek örneği

Phill O'Dell, projeyle ilgili görüşlerine ilaveten şunları dile getirdi: "Spirit of Innovation uçağı türünün ilk ve tek örneği olacak, dolayısıyla projenin öncü niteliğini yansıtması açısından taktığım kaskın da benzersiz olması gerekli. Havacılıkta heyecan verici kariyer fırsatlarını tanıtmak için uzun yıllar Fly2Help ile çalıştım, bu nedenle bu yarışmada onlarla çalışmak benim için çok anlamlı oldu."

Fly2Help Yöneticisi Sharon Walters ise yapılan ortaklıkla ilgili olarak şunlara değindi:

Spirit of Innovation.

"'un 'Bir Kask Tasarla' yarışmasını destekliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirecekleri tamamen elektrikli dünya rekoru girişiminin, çocukların gelecekteki kariyer hedeflerini teşvik etmeye çalışan Fly2Help için, havacılıktaki heyecan verici fırsatları göstermek adına inanılmaz bir imkanyarattığını düşünüyoruz."

ACCEL programı kapsamında yapılan açıklamalarda ise elektrikli motor ve denetim cihazı üreticisi YASA ve havacılık start-up'ı Electroflight'ın ana ortaklar olarak yer aldığı belirtildi. ACCEL ekibinin, Birleşik Krallık Hükümeti'nin sosyal mesafe ve diğer sağlık kurallarına bağlı kalarak inovasyon çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Projenin yarı finansmanının ise İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı (BEIS)  ve Innovate UK ile ortaklaşa olarak Havacılık ve Uzay Teknolojisi Enstitüsü (ATI) tarafından sağlandığı duyuruldu.

250 eve güç sağlayabilecek kapasitede

Program kapsamında "Spirit of Innovation" uçağının 250 eve güç sağlayabilecek veya tek bir şarjla 321 km (Londra'dan Paris'e) uçuş gerçekleştirebilecek kapasitede, şimdiye kadar bir uçağa monte edilmiş en güçlü bataryaya sahip olacağı belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 'hava taksileri'nin bataryalarından gereksinim duyduğu teknik özelliklerin, rekor hızlara ulaşabilmesi için "Spirit of Innovation" için geliştirilen bataryayla benzerlik gösterdiğine işaret edildi.

Bataryayı geliştirmeye devam eden Rolls-Royce'un, projedeki teknolojiyi gelecekte de kullanmayı ve bu teknolojiyi piyasa ürünlerine uygulamayı hedeflediği açıklandı.

Rekor Kitaplarına Girecek Olan Uçak

Birleşik Krallık, Havacılık, Dell, Uçak, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Rekor Kitaplarına Girecek Olan Uçak - Son Dakika


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