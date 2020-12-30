Rekor Kylie'de: Dört kez listeye girdi

Bu yılın en çok beğeni alan ünlü Instagram paylaşımları da ortaya çıktı. Listenin en başında Cristiano Ronaldo var. Ama rekor Kylie Jenner'da. Her ne kadar yılın en çok beğeni alan Instagram fotoğrafı ona ait olmasa da dört farklı paylaşımıyla listede yer aldı. İşte ünlülerin 2020 yılında en çok beğeni alan 10 Instagram paylaşımı.

DÖRT PAYLAŞIMI İLK 10'DAKylie Jenner'ın 17 Ekim'de paylaştığı ve sevgilisi Travis Scott ile poz verdiği bu pozu listenin 10'uncu sırasında.

Paylaşım 14 milyonun üzerinde beğeni aldı.

RONALDO'NUN DE İKİ PAYLAŞIMI YER ALIYOR Cristiano Ronaldo da listeye iki paylaşımıyla girdi. Sevgilisi Georgina Rodriguez ve kendi adını taşıyan en büyük oğluyla verdiği bu pozu 5 Şubat'ta paylaştı ve 14.3 milyon beğeni aldı.

ANNE SEVGİSİ

Kylie Jenner'ın 1 Ekim'de paylaştığı bu video da listede. Kızı Stormie ile birlikte çektiği bu video 14.5 milyon beğeni aldı.

STORMI'YE BEĞENİ YAĞDIYine Kylie Jenner'ın bir paylaşımı. 26 Mart'ta paylaştığı kızı Stormi'nin bu fotoğrafı 15.3 milyon beğeni aldı.

KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA BEĞENİAriana Grande bu pozunu 20 Aralık'ta paylaştı. Gelen beğeni ise 15.4 milyon.

15 MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ GELDİLeBron James'in 27 Ocak'ta yaptığı bu paylaşım 15.5 milyon beğeni aldı.

BABA KIZ POZUNA BEĞENİ YAĞDIYine Kylie Jenner. Sevgilisi Travis Scott ile kızı Stormi'nin bu pozunu 30 Nisan'da paylaştı. Paylaşıma 16 milyon beğeni geldi.

MARADONA ANISINALionel Messi'nin Maradona ile birlikte göründüğü bu pozuna 16.4 milyon beğeni geldi. Messi bu fotoğrafı 25 Kasım'da paylaştı.

SAYFASINDAKİ SON PAYLAŞIMChadwick Boseman'ın ölümünden sonra kendi sayfasında paylaşılan bu fotoğrafa 19.1 milyon beğeni geldi.

YILIN EN ÇOK BEĞENİ ALAN POZUİşte 2020 yılının en çok beğeni alan Instagram paylaşımı. Cristiano Ronaldo'nun, hayatını yitiren Maradona anısına paylaştığı bu pozuna 19.7 milyon beğeni geldi.