Gelecek günlerde Madrid 'de sıcaklıkların 39-41, Bordeaux 'da 37-38, Roma 'da 36-37, Cenevre'de 35-37 santigrat derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak - Son Dakika

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