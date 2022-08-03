Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak

03.08.2022 18:11
Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak

Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın gelecek günlerde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği bildirildi.

Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın gelecek günlerde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği bildirildi.

İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkili olacağını ve Avrupa'nın bazı noktalarında termometrelerin 39 santigrat dereceyi göstereceğine dikkati çekti.

Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan tatilciler sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Gelecek günlerde Madrid'de sıcaklıkların 39-41, Bordeaux'da 37-38, Roma'da 36-37, Cenevre'de 35-37 santigrat derece civarında seyretmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Güney Afrika, komşusu Botsvana ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek istiyor Güney Afrika, komşusu Botsvana ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmek istiyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
16:36 Elektrik çarpan adam denize düşerek hayatını kaybetti! Son sözlerini duyanlar kahroldu
16:34 CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
16:29 İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 18:13:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement