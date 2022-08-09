Sıcak hava dalgası İspanya'yı etkisi altına aldı - Son Dakika
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Sıcak hava dalgası İspanya'yı etkisi altına aldı

09.08.2022 10:53

Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında. Hava sıcaklığının oldukça arttığı Avrupa'da bazı ülkelerde termometreler 40 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaklar yüzlerce cana mal oldu. 'Carbon Brief' tarafından yapılan araştırmaya göre, aşırı sıcaklardan en çok ölümün yaşandığı dördüncü şehir olan İspanya'nın başkenti Madrid'de kent sakinleri ve turistler süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

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Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak hava dalgası İspanya'yı etkisi altına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıcak hava dalgası İspanya'yı etkisi altına aldı - Son Dakika
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