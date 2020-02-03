Rekora iki kaldı

Judd Trump, 2018/19 sezonunun başlarından itibaren sıra dışı bir form düzeyi tutturmuş durumda. Geçtiğimiz sezon Kuzey İrlanda Açık ve World Grand Prix gibi iki zorlu sıralama turnuvası kazanan Trump, Üçlü Taç turnuvalarından Masters ve dünya şampiyonasında da şampiyon olmuştu. Dünya şampiyonasının da bir sıralama turnuvası olduğu göz önüne alınırsa, sezonu üç sıralama turnuvası galibiyetiyle tamamlamıştı.

Snooker’da dünya şampiyonu olan oyuncuların ertesi sezonu rölantide geçirdiklerine tanık olmaya alışkınız. 2018’de dünya şampiyonu olan Mark Williams’ın 2018/19 sezonundaki durumu, söz konusu argümana iyi bir örnek oluşturur. Ancak Judd, dünya şampiyonluğunun ardından hız kesmedi. Aksine, sezonun ortalarında olduğumuz bugüne dek tam dört sıralama turnuvası kazandı.

Uluslararası Şampiyona, Dünya Açık ve Kuzey İrlanda Açık’ta şampiyon olan Trump, dün ise Kıta Avrupası turnuvalarından Almanya Masters’ta şampiyon oldu. Üstelik finalde çok formda bir Neil Robertson’ı 9-6’lık bir skorla geçerek...

Trump, böylelikle bir rekoru kırmaya iyice yaklaşmış durumda. Şu ana kadar bir sezonda bir oyuncu tarafından en fazla beş sıralama turnuvası kazanıldı. Stephen Hendry 1990/91, Ding Junhui 2013/14, Mark Selby 2016/17 ve Ronnie 2017/18 sezonunda beşer sıralama turnuvası galibiyeti elde etmişlerdi.

2019/20 sezonunda 10 sıralama turnuvası geride kaldı ve önümüzde sekiz sıralama turnuvası daha var. 30 yaşındaki Trump, bu sezon iki sıralama turnuvası daha kazanması durumunda tarihte bir sezonda en fazla sıralama turnuvası kazanan oyuncu olacak.