Rekora koşan Umut Bulut'a anlamlı ziyaret

Süper Lig kariyerinde 504. maça çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olmaya hazırlanan Türk futbolunun emektar futbolcularından Yeni Malatyasporlu Umut Bulut'a, taraftarlar ve askerler moral ziyaretinde bulundu.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri ve Malatya'da görev yapan askerler tarafından Umut Bulut'a Süper Lig'de en çok forma giyme rekoru kıracağı Konyaspor karşılaşması öncesi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Ender Kaya, burada yaptığı konuşmada "2001 yılında profesyonelliğe adım atan ve Süper Ligde 17 sezonda 503 kez forma giyerek bir diğer efsane Oğuz Çetin'in rekoruna ortak olan oyuncumuz Umut Bulut'un bu rekoru Malatya forması altında kırma şansının bulunması biz Malatyalıları son derece mutlu etti. Türk futbol tarihinde belki de kırılması imkansız bir rekoru Malatyaspor forması altında kıracak olması bizler için de büyük bir gurur kaynağı oluşturmuştur. İnşallah Konyaspor karşısında atacağı gol ile bizlere ekstra bir mutluluk yaşatır. Kendisini taraftarlarımız adına tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MALATYA