Rekora son bir

Uluslararası Şampiyona, Dünya Açık, Kuzey İrlanda Açık, World Grand Prix, ve son olarak Oyuncular Şampiyonası… Son dünya şampiyonu Judd Trump, snooker tarihinin en özel sezonlarından birini geçiriyor.

Trump, son bir yıl sıralamasında ilk 16’ya giren isimlerin katıldığı elit bir sıralama turnuvası olan Oyuncular Şampiyonası’nda çok iyi bir performans gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu; ilk turda Michael Holt’u, çeyrek finalde John Higgins’i, yarı finalde ise Stephen Maguire’ı geçerek finale yükseldi. Trump’ın finaldeki rakibi bu sezonki ikinci sıralama turnuvası finalini oynayan Yan Bingtao’ydu.

Judd, rakibini maç boyunca kendisine pek yaklaştırmadı. Gündüz seansını 6-2 önde tamamladı, maçı ise 10-4 kazanmayı başardı. Bu şampiyonluk, Trump’ın bu sezonki tam beşinci sıralama turnuvası şampiyonluğu oldu.

Hâli hazırda beş sıralama turnuvası kazanan dünya bir numarası; Stephen Hendry, Ding Junhui, Mark Selby ve Ronnie O’Sullivan gibi elit isimlerin paylaştığı bir sezonda en fazla sıralama turnuvası kazanma rekorunu egale etti. Üstelik Judd’ın önünde -biri Dünya Şampiyonası olmak üzere- üç sıralama turnuvası daha var. Bu üç turnuvadan birini kazanması, Judd Trump’ı tarihte bir sezonda en fazla sıralama turnuvası kazanan snooker oyuncusu yapacak.