Rekorlar arasına giren bitkili Türkiye haritası uçaklardan da görülebilecek - Son Dakika

Rekorlar arasına giren bitkili Türkiye haritası uçaklardan da görülebilecek

12.11.2020 11:18

Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında Ankara'nın Çubuk ilçesindeki ağaç dikim alanında bitkilerden oluşturulan Türkiye haritasının uçaklardan da görülebileceğini belirterek, "İlerleyen vakitlerde harita ile ay ve yıldızın...

Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında Ankara'nın Çubuk ilçesindeki ağaç dikim alanında bitkilerden oluşturulan Türkiye haritasının uçaklardan da görülebileceğini belirterek, "İlerleyen vakitlerde harita ile ay ve yıldızın etrafının ışıklandırmasını yaparak, buranın geceleri de görünür olmasını sağlayacağız." dedi.

Karacabey, AA muhabirine, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kampanya kapsamında 81 il ve 922 ilçenin tamamında gencinden yaşlısına, öğrencisinden öğretmenine kadar tüm kesimlerden vatandaşların sahada olduğuna işaret eden Karacabey, "Geçen yıl başlatmış olduğumuz 'Geleceğe Nefes' kampanyamızın bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Bu yıl organizasyonu biraz daha genişleterek, sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya örnek ve nefes olacak bir projeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve Sayın Bakanımızın liderliğinde gerçekleştirmiş olduk. Bu yıl kampanya kapsamında yaklaşık 1000'in üzerindeki noktada, en az 100 bin vatandaşımız etkinliklere katıldı. Yaklaşık 3 milyon 800 bin fidanı etkinlik kapsamında toprakla buluşturmuş olduk." diye konuştu.

"30 ülkeye 30 bin fidan"

Karacabey, kampanya kapsamında 30 ülkenin de bu heyecanı paylaştığına dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"Etkinlikle 30 binden fazla fidan da 30 ülkede toprakla buluştu. Fidanları yakın ülkelere biz yolladık. Uzak ülkelerin fidanlarını da o ülkelerden temin ederek yine biz karşıladık. Türkiye olarak o ülkelerdeki insanlara hediyemiz olsun diye, oralardan karşılayarak verdik. Fidanları o ülkelerin iklimlerine göre seçtik. Fidanların yetiştikleri yerle dikilecekleri yer arasında uyum olması gerekiyordu."

"Türkiye haritası ardıç ve taflandan yapıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Çubuk'taki etkinlik alanında bitki figürleriyle oluşturulan Türkiye haritasıyla rekora imza atıldığı ve haritanın Guinness tarafından tescil edildiği"ne ilişkin sözlerinin sorulması üzerine Karacabey, "Sayın Bakanımızın da belirttiği üzere Türkiye haritasını bitkilerle oluşturarak rekora imza attık. Konuya ilişkin daha detaylı bilgiyi Sayın Bakanımız paylaşacak. Haritayı, sürünücü ardıçlar, ay ve yıldız bölümünü ise beyaz renk olması için taflan bitkisinden oluşturduk." dedi.

Karacabey, bu bitkilerin özelliğinin çok boylanmamaları olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Biz de bunu arzu ediyoruz, çok boylanmasın ve harita görüntüsü bozulmasın. Burası Esenboğa Havalimanı'na yakın bir nokta ve uçaklardan da görülebilecek durumda. İlerleyen vakitlerde harita ile ay ve yıldızın etrafının ışıklandırmasını yaparak, buranın geceleri de görünür olmasını sağlayacağız."

"Her yıl bir rekor"

Geçen yıl gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" etkinliğinde Çorum'da tek noktaya en fazla fidan dikme rekorunu kırdıklarını dile getiren Karacabey, "Bu yıl da bitkilerden oluşturulan en büyük desen rekorunu kırıyoruz. Önümüzdeki yıl ve bundan sonraki her yıl yaptığımız çalışmaları bir rekorla taçlandıracağız. Böylece vatandaşlarımız ve ülkemiz için bir hediye kazandırmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Karacabey, "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında dikilen fidanların tutmadığı yönündeki eleştirileri yanıtlarken de şunları ifade etti:

"Bu konuda spekülasyonlar yapıldı. Bizler bu alanda orman mühendisliği eğitimi almış insanlarız. Hangi mevsimde, nereye, hangi fidanın dikileceğini bilerek ağaçlandırma yapıyoruz. Bu fidanlar mevsim itibarıyla uygun dönemde dikildi ve uygun türlerle ağaçlandırma yapıldı. Geçen yıl dikilen fidanların yüzde 95'i tuttu. Bir sahada dikilen fidanların yüzde 80'i tutmuşsa başarı olarak kabul ediliyor. Bu fidanlara gözümüz gibi bakıyoruz, bırakıp gitmiyoruz. Diktiğimiz her fidanı 3 yıl sürekli kontrol ederiz, çapasını yaparız, otlarını alırız, kuruyan olursa yerine yenilerini dikeriz. Geçen yıl diktiğimiz fidanların tamamını sürekli takip ettik, yaklaşık yüzde 5'i kurudu. Onların da yerine yenilerini dikiyoruz. Hepsinin diktiğimiz her fidan gibi yaşamalarını sağlayacağız. Ağaçların bu mevsimde dikilmesi, devamında gelecek kış mevsimindeki yağışları alması bakımından ideal."

Karacabey, kampanyaya destek ve güç vermelerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakan Pakdemirli'ye, gece gündüz çalışan orman teşkilatına ve vatandaşlara teşekkür etti.

Rekorlar arasına giren bitkili Türkiye haritası uçaklardan da görülebilecek
Rekorlar arasına giren bitkili Türkiye haritası uçaklardan da görülebilecek
Rekorlar arasına giren bitkili Türkiye haritası uçaklardan da görülebilecek
Rekorlar arasına giren bitkili Türkiye haritası uçaklardan da görülebilecek

Geleceğe Nefes, Karacabey, Harita, Çubuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rekorlar arasına giren bitkili Türkiye haritası uçaklardan da görülebilecek - Son Dakika


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