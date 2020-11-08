'Rekorların Adamı' bu kez son dakika golü ile takımına 3 puanı getirdi

Altın kafa Mehmet Topal Tecrübeli futbolcu durdurulamıyorSüper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın 90+4'üncü dakikada attığı golle 2 - 1 galip geldi.

Son Dakika

Medipol Başakşehir, 90+4'te bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi

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