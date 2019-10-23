Son Dakika Haberleri: Rekorların Adamı Robert Lewandowski
Son Dakika Spor Rekorların Adamı Robert Lewandowski

Rekorların Adamı Robert Lewandowski

1 saat önce

Dünyanın en iyi forvetleri arasından biri olarak gösterilen Robert Lewandowski, 2019-20 sezonuna fırtına gibi başladı. Sezonun ilk maçında Borussia Dortmund'a karşı oynanan Süper Kupa haricinde oynadığı her maçta ağları sarsan Lewandowski, akılalmaz bir form grafiği yakalamış durumda. Bayern Münih'le çıktığı 12 maçta 16 gol atan Polonyalı forvet, dün çıktığı Olympiakos maçında da da iki defa ağları sarsarak Şampiyonlar Ligi'nde 58 gole ulaştı ve bu turnuvanın en golcüleri sıralasamasında Ruud van Nistelrooy'u geçerek 5. sıraya oturdu.

Dünyanın en iyi forvetleri arasından biri olarak gösterilen Robert Lewandowski, 2019-20 sezonuna fırtına gibi başladı. Sezonun ilk maçında Borussia Dortmund'a karşı oynanan Süper Kupa haricinde oynadığı her maçta ağları sarsan Lewandowski, akılalmaz bir form grafiği yakalamış durumda. Bayern Münih'le çıktığı 12 maçta 16 gol atan Polonyalı forvet, dün çıktığı Olympiakos maçında da da iki defa ağları sarsarak Şampiyonlar Ligi'nde 58 gole ulaştı ve bu turnuvanın en golcüleri sıralasamasında Ruud van Nistelrooy'u geçerek 5. sıraya oturdu.

Rekorların Adamı Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, Borussia Dortmund, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:39 
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