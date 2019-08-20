Rekorların gecesi

FENERBAHÇE, Süper Lig'in yeni temsilcisi Gazişehir'i 5-0 ile sahadan silerken, sarı lacivertlilerin orataya çıkan istatistikleri de rekor denilecek oranlara ulaştı. Kadıköy
'deki mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe
, tabir caizse rakibine top göstermedi. Bu bölümde yüzde 86'lık topa sahiplik oranlarına ulaşan Fenerbahçe, 90 dakikayı ise yüzde 76 sahiplik oranıyla kapattı. Fenerbahçe, 736 pas yaparken, Gazişehir 226 pasta kaldı. Dahası, üç oyuncu konuk ekibe bedel oldu Kanarya'da! Maçta 92 pas yapan Isla, 103 pas yapan Jailson
ve 88 pas yapan Dirar, toplamda Gazişehir'e büyük fark attı.
İştah, mücadele ve disiplin
YÜZDE 90'lık bir pas isabet oranına erişen sarı lacivertlilerin rakip sahadaki pas başarı yüzdesi de yüzde 83'ü buldu. Sarı lacivertli formasıyla ilk kez Süper Lig maçına çıkan kaleci Altay Bayındır
, maçı hiç kurtarış yapmaya gerek duymadan kapattı. Altay, Süper Lig kariyerinde topla en az buluştuğu maçı oynadı. Genç kaleci yere hiç yatmadığı müsabakayı sadece 16 kez topla buluşarak sona erdirdi. Buna karşın rakip kaleci Günay Güvenç
'in kalesine penaltılar dahil, 9 şut geldi ve bunların 5'ini önleyemedi. Sarı lacivertliler toplamdaysa rakip kaleye 19 şut gönderdi. Gazişehir'in kadro zaafiyetinden ötürü 3 stoperle maça başlama mecburiyeti, sarı lacivertli ekibe hücumda boş alan bulma rahatlığı sağladı ki bu da ilk yarıdaki pas oranlarına da yansıdı. Diğer yandan Fenerbahçe, 5-0 galip gelirken, savunma ve hücum dahil olmak üzere, her hattıyla oyunu domine etti. İştah, mücadele ve oyun disiplini kaliteli ayaklarla birleşince rekorlar kaçınılmaz oldu.