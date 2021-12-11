REKORLARIN İLÇESİ ÇATALCA'MIZ - Son Dakika
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REKORLARIN İLÇESİ ÇATALCA'MIZ

11.12.2021 22:13
REKORLARIN İLÇESİ ÇATALCA'MIZ

Başkanımız Mesut Üner'in Çatalca halkımıza müjdeleri aralıksız devam ediyor.

Başkanımız Mesut Üner'in Çatalca halkımıza müjdeleri aralıksız devam ediyor. Göreve geldiği günden bugüne ilçe halkımıza adeta her alanda altın çağını yaşatan Başkanımız Mesut Üner'den bir müjdede Muratbey mahallemizde bulunan gümrük müdürlüğünden geldi. Muratbey gümrük müdürlüğünden gelen müjde bir rekor haberi oldu.

Başkanımız Mesut Üner'in yakın dönemde iki kez Ankara'da ziyaret ettiği ve bir kez de Çatalca'mızda karşıladığı Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş, Çatalca Muratbey mahallemizde bulunan gümrük müdürlüğünde bir milyonuncu ihracat beyannamesi onaylandığını duyurdu. Aynı zamanda bu sayının sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam olduğu öğrenildi.

Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş'tan aldığı bu güzel haberi, Çatalca halkımıza müjdeledikten sonra açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Bu yıl belediye bütçemiz cumhuriyet tarihinde ilk kez artı vermişti. Sonrasında ilçemize tarihi hizmetler kazandırırken, yine tarihte ilk kez Kasım ve Aralık meclislerimizde üst üste, göreve gelir gelmez kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Çatalca Belediyespor'umuzun sporcularının uluslararası turnuvalarda altın madalya almalarını tebrik ettik. Şimdide ilçemizin büyümesi ve gelişmesi için destekleriyle her zaman yanımızda olan Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş'un rekor müjdesiyle daha da mutlu olduk. Bu sabah Muratbey mahallemizde bulunan Gümrük Müdürlüğü'müzde yılın 1. 000. 000'uncu ihracat beyannamesi onaylandı. Bu sayı sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. Türkiye'mize hayırlı olsun. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre
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Mesut Üner, Mehmet Muş, Türkiye, Çatalca, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum REKORLARIN İLÇESİ ÇATALCA'MIZ - Son Dakika

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