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Rekorlarla adını tarihe yazan NASA astronotu Christina Koch Dünya'ya döndü
6 saat önce
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çok sayıda rekora imza atarak tarihe geçen Amerikan Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christina Koch, iki ekip arkadaşıyla birlikte Dünya'ya döndü
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çok sayıda rekora imza atarak tarihe geçen Amerikan Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christina Koch, iki ekip arkadaşıyla birlikte Dünya'ya döndü.
Toplamda 328 gününü uzayda geçiren Koch, böylelikle uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanını aldı. Christina Koch'tan önce bu rekor 289 gün ile eski NASA astronotu Peggy Whitson'a aitti.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:25
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