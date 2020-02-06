Rekorlarla adını tarihe yazan NASA astronotu Christina Koch Dünya'ya döndü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rekorlarla adını tarihe yazan NASA astronotu Christina Koch Dünya'ya döndü - Son Dakika Dünya

Rekorlarla adını tarihe yazan NASA astronotu Christina Koch Dünya'ya döndü

6 saat önce

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çok sayıda rekora imza atarak tarihe geçen Amerikan Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christina Koch, iki ekip arkadaşıyla birlikte Dünya'ya döndü

Rekorlarla adını tarihe yazan NASA astronotu Christina Koch Dünya'ya döndü, System.String[]

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çok sayıda rekora imza atarak tarihe geçen Amerikan Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christina Koch, iki ekip arkadaşıyla birlikte Dünya'ya döndü.


Toplamda 328 gününü uzayda geçiren Koch, böylelikle uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanını aldı. Christina Koch'tan önce bu rekor 289 gün ile eski NASA astronotu Peggy Whitson'a aitti.

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NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:25 
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