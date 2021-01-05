Rekorlarla dolu 2020'de yerli yatırımcı sayısı 2 milyona yaklaştı - Son Dakika

Rekorlarla dolu 2020'de yerli yatırımcı sayısı 2 milyona yaklaştı

05.01.2021 12:49
Rekorlarla dolu 2020'de yerli yatırımcı sayısı 2 milyona yaklaştı, System.String[]

Geçen yıl 782 bin 367 kişi Borsa İstanbul'la tanışırken, 2 milyon sınırına dayanan yerli gerçek yatırımcı sayısı aylık ortalama 65 bin 200 arttı.

Geçen yıl 782 bin 367 kişi Borsa İstanbul'la tanışırken, 2 milyon sınırına dayanan yerli gerçek yatırımcı sayısı aylık ortalama 65 bin 200 arttı.

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yerli yatırımcının sermaye piyasalarına ilgisi 2020 boyunca hız kesmeden devam etti.

Yerli gerçek yatırımcı sayısı aralık ayında 103 bin 204 artarken, 2020'nin tamamında 782 bin 367 kişi pay piyasaları ile tanıştı. Böylece, pay piyasalarındaki yerli gerçek yatırımcı sayısı 2020'de aylık ortalama 65 bin 200 artarak toplam 1 milyon 970 bin 245'e, portföy değeri de 210 milyar 312 milyar liraya ulaşarak rekor tazeledi.

Bu dönemde yabancı yatırımcı sayısı 351 artışla 11 bin 964 şeklinde gerçekleşti.

Analistler, gelişen teknolojiyle birlikte sermaye piyasalarında işlem yapmanın kolaylaşması, halka arzların yüksek getiri sağlaması, rekor düşük seviyelere inen faiz seviyeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evden çalışanların sayısındaki artışın yerli yatırımcıları sermaye piyasalarına yönlendiren en önemli etkenler arasında olduğunu söyledi.

Yerli yatırımcı sayısındaki artışın Türkiye sermaye piyasaları için sevindirici olduğunu kaydeden analistler, bununla birlikte sermaye piyasalarıyla yeni tanışan yatırımcıların özellikle sosyal medya ve mesajlaşma platformlarından yatırım tavsiyesi almamalarının önemine dikkati çekti.

Analistler, artan yatırımcı sayısına paralel bir çok şirketin borsaya kote olmak üzere harekete geçtiğini, söz konusu momentumun başarılı şekilde yönetilebilmesi halinde sermaye piyasalarına ilginin devam edeceğini ifade etti.

Kasımda ekonomi yönetimindeki değişimle birlikte yabancı yatırımcının da Borsa İstanbul'a ilgisinin arttığını bildiren analistler, bu eğilimin aralıkta da devam ettiğine dikkati çekti.

Sınai endeksi portföy değeri en çok artan endeks oldu

MKK verilerine göre, aralıkta Borsa İstanbul'da yatırım yapanların toplam portföy değeri yüzde 8,1 artışla 742 milyar 455 milyon liraya çıktı. Yerli gerçek ve tüzel kişilerin toplam portföy değeri yüzde 12,1 artışla 380 milyar 788 milyon lira, yabancı gerçek ve tüzel yatırımcılarınki ise yüzde 4,2 yükselişle 361 milyar 667 milyon lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil hisseler, yerli yatırımcıların yüzde 65,2'lik kısmının tasarruflarını değerlendirdiği hisseler olarak göze çarparken, yerli yatırımcıların BIST 100 endeksindeki yatırımları geçen yıl yüzde 102,5 artışla 122 milyar 560 milyon liradan 248 milyar 175 milyon liraya yükseldi.

Yerli yatırımcılar aralık sonunda 132 milyar 613 milyon lirayla yatırımlarının yüzde 34,8'ini ise BIST 100 dışı endeks hisselerinde değerlendirdi.

Aralık itibarıyla yerli yatırımcıların BIST 100 endeksindeki yatırımlarının yüzde 75,6'sı BIST 50 endeksi hisselerinde, yüzde 59,4'ü BIST 30 hisselerinde yer aldı.

Aralıkta sınai endeks hisselerindeki yerli yatırımcıların portföy değeri aylık bazda yüzde 14,7 yükselişle 131 milyar 916 milyon liradan 151 milyar 265 milyon liraya çıkarken, yüzde 10,1 artışla 147 milyar 337 milyon liraya çıkan mali endeks hisselerindeki yatırım değerini geride bıraktı.

Sınai endeks aralıkta yüzde 18,5 artarken, sınai endeksinin yüzde 23,8'ini oluşturan Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş sırasıyla yüzde 35,7 ve 18,8 değer kazanmıştı.

Yabancıların BIST 100 endeksi hisselerine yatırımları aralıkta yüzde 14,3 yükselişle 225 milyar 137 milyon liraya ulaşırken, ana endeksler bazında incelendiğinde yabancıların sınai endeksindeki varlıkları 85 milyar 306 milyon liraya çıktı, mali endeksteki yatırımları da yüzde 0,9 azalışla 197 milyar 837 milyon liraya indi.

Aralıkta 1.963 milyoner borsaya geldi

MKK verileri portföy dilimi bazında incelendiğinde, yerli yatırımcılar arasında aralıkta portföy değeri en çok artan grup yüzde 13,4 ile 1 milyon lira ve üstü portföye sahip bulunanlar oldu.

Söz konusu grubun portföy değeri, aralıkta 256 milyar 53 milyon liradan 290 milyar 349 milyon liraya çıktı. Yatırımcı sayısı 1.963 artan 1 milyon lira ve üstü portföye sahip olanlar, yüzde 14,2 yükselişle yatırımcı sayısını da en çok artıran portföy grubu oldu.

Aralıkta 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında portföy değerine sahip olanların portföy değeri yüzde 9,9 artışla 65 milyar 876 liraya ulaşırken, yatırımcı sayısı da yüzde 9,6 yükselişle 244 bin 310 oldu.

MKK verileri iller bazında incelendiğinde İstanbul hem yerli yatırımcı sayısı hem de portföy değeri açısından ilk sırayı alırken, İstanbul'daki 553 bin 965 yatırımcının portföy değeri ise 237 milyar 208 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul'u, Ankara ve İzmir takip ederken, bu şehirlerin yatırımcı sayıları sırasıyla 210 bin 765 bin ve 150 bin 93, portföy değerleri ise 36 milyar 142 milyon ve 14 milyar 675 milyon lira oldu.

Borsa İstanbul, Yatırımcı, Yatırım, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekorlarla dolu 2020'de yerli yatırımcı sayısı 2 milyona yaklaştı - Son Dakika Ekonomi


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