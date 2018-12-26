Rekortmen Atıcıların Gözü Zirvede

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, bireysel ve takım halinde Türkiye rekoru kıran Kahramanmaraş havalı tabanca takımı, uluslararası şampiyonalarda da derece yapmak için ter döküyor.

ERSOY SEVİNÇ - Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda, bireysel ve takım halinde Türkiye rekoru kıran Kahramanmaraş havalı tabanca takımı, uluslararası şampiyonalarda da derece yapmak için ter döküyor.



Kahramanmaraş'ta haftanın 4 günü havalı tabanca poligonunda çalışan Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Tabanca Takımı, bir dönem Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) uzman çavuş olarak görev yapan antrenörleri Özkan Çivi ve Yusuf Tuğsat yönetiminde başarı için tetiğe basıyor.



Mersin'in Erdemli ilçesinde 21-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda yıldız erkeklerde takım halinde bin 108 puanla şampiyon olan sporcular, aynı zamanda da Türkiye rekorunu da kırdı.



Türkiye şampiyonu olan sporculardan Abdulkadir Kılıç, ayrıca yıldız erkekler kategorisi bireysel yarışmalarda 376 puanla Türkiye rekorunun sahibi oldu.



Rekortmen sporcular, Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kabakcı: "Çok önemli başarılara imza atıyorlar"



Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman antrenörler eşliğinde çalışan sporcularının önemli başarılar elde ettiğini söyledi.



Gençlerin verilen tüm imkanları en iyi şekilde kullandığını belirten Kabakcı, sporcularının son şampiyonada yıldızlar kategorisinde hem ferdi hem de takım halinde Türkiye rekorunu kırdığını ifade etti.



Sporcuları kutlayan Kabakcı, "Gençlere imkanlar verildiğinde çok önemli başarılara imza atıyorlar. Bu alınan sonuçlarla ortadadır. Kahramanmaraş havalı tabanca ve tüfekte gerçekten marka şehir olduğunu ortaya koydu. Bundan da çok memnunuz." diye konuştu.



Daha iyi yerler hedefleniyor



Antrenör Özkan Çivi de Türkiye Şampiyonası'na takımlarının damgasını vurduğunu belirtti.



Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Çivi, yıldız erkekler kategorisinde Abdulkadir Kılıç'ın 376 puanla Türkiye rekoru kırdığını, yine aynı takımdan Mevlüt Alp Kılınç'ın 370 puanla ikinci ve Samet Yaprak'ın ise 362 puanla üçüncü olduğunu kaydetti.



Çivi, antrenmanlarının aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, "Sporcularımızın daha iyi yerlere gelmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Abdulkadir Kılıç: "Antrenörlerim sayesinde bu seviyelere geldim"



Türkiye rekoru kıran Vali Hilmi Tolun Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Abdulkadir Kılıç ise arkadaşı sayesinde havalı tabanca sporuna başladığını aktararak, "İlk antrenmanı izledikten sonra ben de havalı tabanca sporuna başladım. Antrenörlerim sayesinde bu seviyelere geldim. Erdemli'deki şampiyonada 376 puanla bireyselde Türkiye şampiyonu oldum ve Türkiye rekoru kırdım." diye konuştu.



Lise 10. sınıf öğrencisi Mevlüt Alp Kılıç da babasının polis memuru olduğunu ve onun destekleriyle havalı tabanca sporuna başladığı ifade etti.



Havalı tabanca sporunu severek yaptığını belirten Mevlüt Alp, son şampiyonada yıldız erkekler kategorisinde 370 puanla Türkiye 2.'si olduğunu, hedeflerinin, Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil etmek olduğunu kaydetti. Mevlüt Alp Kılıç, milli sporcu Yusuf Dikeç'i örnek aldığını da söyledi.

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