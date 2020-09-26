Rekortmen atlet Ersu Şaşma'nın hedefi Tokya'da "tarih yazmak" - Son Dakika

Rekortmen atlet Ersu Şaşma'nın hedefi Tokya'da "tarih yazmak"

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi 2. Kademe Yarışları'nda sırıkla atlamada 5,52'lik derecesiyle kendisine ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu kıran milli atlet Ersu Şaşma, gelecek yıl yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak "tarih yazmaya" odaklandı.

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi 2. Kademe Yarışları'nda sırıkla atlamada 5,52'lik derecesiyle kendisine ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu kıran milli atlet Ersu Şaşma, gelecek yıl yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak "tarih yazmaya" odaklandı.

Geçen yıl sırıkla atlamada 5,45'le kendisine ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu 5 santimetre geliştirerek 5,50'ye taşıyan milli atlet Ersu Şaşma, bu yıl da rekor kırmayı başardı.

Bursa'da, ağustos ayında gerçekleştirilen Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi 2. Kademe Yarışları'nda 5,52'lik derecisiyle şampiyonluğa ulaşıp rekorunu geliştiren Ersu, büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) yaz takvimi faaliyet programı kapsamında çıktığı organizasyonlarda elde ettiği derecelerle moral depolayan Ersu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gözünü dikti.

Antrenör İbrahim Halil Çömlekçi eşliğinde Mersin'de kampa giren milli sporcu, kariyerindeki başarılarına olimpiyat derecesini de eklemek için ter döküyor.

"Olimpiyatlarda finale kadar gidip ilk 3'e girmeyi hedefliyorum"

Milli atlet Ersu Şaşma, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından çıktığı müsabakalarda iyi bir başarı grafiği yakaladığını söyledi.

Bursa'da gerçekleşen organizasyonun ardından sezonu tamamladığını aktaran milli sporcu, "Son iki yarışa hedef koymuştuk. İlk kademe yarışlarında 5,51, ardından finalde de 5,52 atlayarak rekor kırdım. Antrenmanlarda çalışıp disiplinli bir süreç geçirerek o dereceleri elde ettim." ifadelerini kullandı.

Ersu, sırıkla atlamada 23 yaş altı Türkiye rekorunu elinde bulundurduğunu belirterek, "İsmimin hanelere yazılmasından dolayı sevinçliyim. Ülkem adına bu derecelere ulaştığım için çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

Ara vermeden devam ettiği çalışmalarını Kovid-19 salgını nedeniyle tedbirlere uyarak sürdürdüğünü anlatan Ersu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na odaklandığına işaret etti.

Ersu Şaşma, olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedeflediğini kaydederek, "Olimpiyat barajını geçerek organizasyona katılmayı çok istiyorum. Olimpiyatlarda finale kadar gidip ilk 3'e girmeyi hedefliyorum. Madalya kazanıp bununla birlikte arkadan gelen sporcu arkadaşlarıma yol açmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rekortmen atlet Ersu Şaşma'nın hedefi Tokya'da tarih yazmak
Rekortmen atlet Ersu Şaşma'nın hedefi Tokya'da tarih yazmak
Rekortmen atlet Ersu Şaşma'nın hedefi Tokya'da tarih yazmak
Rekortmen atlet Ersu Şaşma'nın hedefi Tokya'da tarih yazmak

Olimpiyat, Türkiye, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rekortmen atlet Ersu Şaşma'nın hedefi Tokya'da 'tarih yazmak' - Son Dakika Spor

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