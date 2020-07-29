Rekortmen atlet Sinan Ören gözünü Tokyo'ya dikti - Son Dakika

Rekortmen atlet Sinan Ören gözünü Tokyo'ya dikti

Ankara'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 300 metrede 32.46'lık derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olan milli atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak tarih yazmaya odaklandı.

Rekortmen atlet Sinan Ören gözünü Tokyo'ya dikti, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 300 metrede 32.46'lık derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olan milli atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak tarih yazmaya odaklandı.

Sezonun ilk açık saha yarışmalarının düzenlediği Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde ter döken 22 yaşındaki milli atlet Sinan Ören, olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello'nun da koştuğu 300 metre yarışını 32.46 ile Türkiye rekoru kırarak kazandı.

Sinan Ören elde ettiği 32.46 derecesiyle Ramil Guliyev'in, İsveç'in Karlstad kentinden düzenlenen Folksam Grand Prix2016 yarışlarındaki 32.61'lik Türkiye rekorunu geçmeyi başararak yeni rekortmen oldu.

Bu derecesi aynı zamanda 23 yaş altı Türkiye rekoru olarak da kayıtlara geçen Sinan, büyük sevinç yaşadığı organizasyonun ardından hedef büyüttü.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdüren genç atlet, kariyerindeki başarılarına olimpiyat derecesini eklemek için çalışıyor.

Hedef ilk olimpiyat madalyası

Milli atlet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir sezon geçirdiğini belirterek, çok iyi antrenmanlar yapıp iyi bir form grafiği yakaladığını söyledi.

Olimpik Deneme Yarışması'nda 300 metre parkurunda elde ettiği başarının ardından büyük sevinç yaşadığını anlatan Sinan Ören, "Tamamen bu dereceyi hak ettiğimi düşünüyorum. Dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in Türkiye rekorunu kırdım. Bu benim için çok onur ve gurur verici. O an aynı zamanda olimpiyat madalyalı Yasmani Copello ile birlikte koşuyordum. Yarıştan önce onlara yetişeceğimi düşünmüştüm ama bu kadar hızlı koşacağımı düşünmemiştim. Yasmani Copello'yu geçince tamamen bu senenin bütün baskısı, stresini üzerimden attığımı düşündüm. O an hissettiğim tek şey zaferdi, tüylerim diken diken oldu." diye konuştu.

Sinan Ören, elde ettiği derecenin kendisine olan güvenini tazelediğini vurgulayarak, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için yoğunlaştığını aktardı.

Hayalinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu kaydeden genç atlet, şu ifadeleri kullandı:

"Takım olarak 400 metre engellide olimpiyat barajını almak için çalışıyoruz. Aynı zamanda 4x400 bayrak takımımız dünyada ilk 17 arasında. İlk 16 olimpiyatlara katılma hakkı kazanıyor. Çok büyük bir şansımız var. Olimpiyatlara gidip final yarışmak ve tarih yazmak istiyoruz. Bireysel olarak da olimpiyatlara katılmam benim için zafer olacak, bu her sporcunun hayali. Olimpiyatlarda ülkemi temsil edip bayrağımı en yüksek yerlere çekmek için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. İlk hedefim olimpiyatlarda final yarışmak ve madalya kazanmak."

Sinan Ören, Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:03

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rekortmen atlet Sinan Ören gözünü Tokyo'ya dikti - Son Dakika Spor
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