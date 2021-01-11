Rekortmen atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota peşinde - Son Dakika

Rekortmen atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota peşinde

11.01.2021 11:49

Atletizmde geçen yıl kırdığı Türkiye rekorlarıyla dikkati çeken 23 yaşındaki milli sporcu Sinan Ören, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için gece gündüz çalışıyor.

Atletizmde geçen yıl kırdığı Türkiye rekorlarıyla dikkati çeken 23 yaşındaki milli sporcu Sinan Ören, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için gece gündüz çalışıyor.

Ankara'da geçen yıl 18-19 Temmuz'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları'nda 300 metre mücadelesini 32.46'lık derecesiyle kazanan Sinan, dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in 2016'daki 32.61'lik Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Derecesi, büyükler kategorisinin yanı sıra 23 yaş altı Türkiye rekoru olarak da kayıtlara geçen Sinan Ören, aynı organizasyonda büyüklerde ilk kez koşulan 300 metre engellide 34.93'lük performansla en iyi derecenin sahibi oldu.

Sinan Ören, Belarus'un Minsk kentinde 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yapılan Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda da 400 metre koşusunda ter döktü. Organizasyondaki 46.95'lik derecesiyle, kişisel en iyi skorunu elde eden milli sporcu, şampiyonayı ikincilikle tamamladı.

Tuncay Örs'ün 13 yıllık rekorunu Mersin'de kırdı

Sinan Ören, şampiyonanın ardından, Mersin'de 8 Ağustos 2020'deki Olimpik Deneme Yarışları'nda 400 metre engelli koşusunda elde ettiği 50.23'lük derecesiyle, daha önce 50.70 olan 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Bu derecesiyle, Tuncay Örs'e ait 13 yıllık rekoru eline geçiren Sinan Ören, koronavirüs salgını dolayısıyla 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi veriyor.

Olimpiyatlarda hem 400 metre engelli hem de 4x400 bayrak takımında yarışma şansı bulunan genç sporcu, hazırlıklarını Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'ndeki milli takım kampında sürdürüyor.

"En büyük hedefim Tokyo"

Sinan Ören, AA muhabirine, 2020'nin kendisi için başarılı geçtiğini söyledi.

Geçen yıl en iyi performanslarını sergilediğini dile getiren Sinan, "Yılın başında çok formdaydım ancak sonrasında Kovid-19'a yakalanmam nedeniyle bir süre kondisyon kaybettim. Buna rağmen bu dereceleri yapmak benim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki olimpik deneme yarışlarının yanı sıra 1-2 Mayıs'ta Polonya'da düzenlenecek Dünya Bayrak Yarışmaları'na katılacağını aktaran milli sporcu, "En büyük hedefim Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almak, orada yarışmak. Nasip olursa finallere de kalmak istiyorum." dedi.

Sezonun en önemli ilk yarışının "Dünya Bayrak Yarışmaları" olacağını belirten Sinan, burada iyi bir derece alabilmek için gece gündüz çalıştığını kaydetti.

Olimpiyatlara iki kulvarda katılma şansının olduğunu anımsatan milli atlet, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlar katılmayı çok istiyorum. Bir avantajım da şu, 4x400 bayrak takımında da olimpiyatlara katılma şansımız da var. Dünyada 17. sıradayız. İlk 16 olimpiyatlara gittiği için bir ülkeyi geçmemiz halinde kota almış olacağız. Şu an bayrak takımımız çok sağlam, başarılı. Ben hem takım halinde hem de bireysel olarak Tokyo'ya gideceğimize inanıyorum. Benim bireysel yarışacağım 400 metre engelli, en zor branşlardan biri. Hem bir 800 metre koşucusu kadar dayanıklı hem de 100 metre koşucusu kadar iyi olmanız gerekiyor. Tamamen iyi bir kondisyon ve hız gerekiyor. Bunları tamamen başarabildiğim zaman tam anlamıyla hazır olacağım. Şu an genç olduğum için madalya için tam hazır olduğumu düşünmüyorum ama 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya alacağıma inanıyorum."

Sinan Ören, organizasyonlar için sıkı bir program uyguladığını belirterek, sabah ve akşam 5-6 saat antrenman yaptığını söyledi.

Çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Sinan, "Ağır antrenmanlar yapıyorum, bu yüzden de kendime çok dikkat etmem gerekiyor. Bana güç veren şey antrenörüm Güler Yaşar. Buralara gelmemdeki en büyük emek onun. Yaklaşık 10 yıldır bir anne gibi ilgilendi benimle. Hocam, 2017'de yılın kadın antrenörü seçilmişti. Ona bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rekortmen atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota peşinde
Rekortmen atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota peşinde
Rekortmen atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota peşinde
Rekortmen atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota peşinde

Sinan Ören, Olimpiyat, Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rekortmen atlet Sinan Ören, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota peşinde - Son Dakika Spor


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