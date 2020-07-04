Rekortmen badmintoncu Lin Dan emekliye ayrıldı

Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan ve badminton tarihinin en iyileri arasında gösterilen Çinli Lin Dan emekliye ayrıldığını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan 36 yaşındaki Lin Dan, "Sevdiğim spor uğruna hayatımı adadım. Ailem, antrenörlerim, takım arkadaşlarım ve hayranlarım, iyi ve kötü zamanlarımda bana hep destek oldu. Ama fiziksel durumum ve yaşadığım sakatlıklar nedeniyle çektiğim acılar, artık bu spora devam etmemi engelleyecek düzeye geldi. Emekliye ayrılma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Pekin 2008 ve Londra 2012 olimpiyatlarında tek erkekler kategorisinde altın madalya elde eden Lin Dan, 2011 yılında düzenlenen 9 önemli turnuvanın tamamını kazanarak badminton tarihinde "Süper Grand-Slam" gerçekleştiren ilk sporcu unvanına ulaşmıştı.

Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Lin Dan, badminton tarihindeki en ezeli rekabetlerden birini yaşadığı Malezyalı rakibi Lee Chong Wei karşısında 40 maça çıkarken, bunların 28'ini kazanmıştı.