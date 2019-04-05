Rekortmen" Başkan, Erdoğan'ı İlçelerine Bekliyor

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 85,5'ini alarak Türkiye'de en yüksek oyla seçilen belediye başkanı olan Kırıkkale'nin Delice ilçesi Belediye Başkanı Turgut Özdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilçelerine beklediklerini söyledi.

ZEKERİYA KARADAVUT - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 85,5'ini alarak Türkiye'de en yüksek oyla seçilen belediye başkanı olan Kırıkkale'nin Delice ilçesi Belediye Başkanı Turgut Özdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilçelerine beklediklerini söyledi.



İlçede 11 sandıkta kullanılan bin 819 oyun bin 380'ini alan Özdem, 177 seçmenin oyunu alan en yakın rakibi Millet İttifakı'nın İYİ Parti adayı Serkan Kocaoğlu'na fark atarak seçimi kazandı.



2009 yerel seçimlerinde belediye meclisi üyesi olarak seçilen ve ilçesine hizmet eden Özdem, çalışmaları ve gayretiyle beğeni topladı.



Muhasebecilik mesleğini bırakarak 2014'teki seçimlerde Saadet Partisinden belediye başkan adayı olan Özdem, yüzde 44 oy alarak başkan seçildi.



İmarı, altyapısı, bahçeleri, parkları, millet bahçesi, öğrenci yurtları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla 5 yıldır ilçeye hizmet sunan Özdem, 40 köye de hizmet götürüp köylülerin de gönlünü kazandı.



Hayata geçirdiği şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik anlayışı kapsamında meslektaşlarına örnek olan Özdem, her yılın sonunda bütçesini, gelir ve gider olarak en ince detaylarına kadar hane hane, esnaf esnaf gezerek anlatıyor.



Yeri geldiğinde belediyenin iş makinelerini ve çöp arabasını da kullanan üç çocuk babası ve 40 yaşındaki Özdem, 31 Mart'taki seçimlere AK Parti'den aday gösterildi ve Türkiye'de en yüksek oranla seçilen belediye başkanı oldu.



Belediye Başkanı Özdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 85,50 ile Türkiye'de en yüksek oy oranıyla seçilen belediye başkanı olduğunu söyledi.



"Reisimizi ilçemize bekliyoruz"



31 Mart seçimlerinin Türkiye'ye ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Özdem, şöyle konuştu:



"Türkiye'de olduğu gibi Delice ilçemizde de vatandaşlarımız bir tercihte bulundu. Deliceli kardeşlerim beni yüzde 85,50 ile Türkiye birincisi yaptı. Biz buradan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz, Reisimizi ilçemize bekliyoruz. Bunu hak ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ilçesi Güneysu'dan bile 1,5 puan öndeyiz. Deliceli tüm hemşehrilerime gösterdikleri bu teveccühten dolayı teşekkür ediyorum.



Alamadığımız oylar noktasında da bir çalışma yaptım. O bölgelere giderek eksiklerimi araştırdım. Neden oy alamadım, bunların telafisi anlamında çalışmalara başladım. İnşallah bir dahaki seçimde onların da oyunu alarak daha güçlü bir Delice olacağız. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir liderle kader birliği yapmak bizim için onur ve şereftir. Biz her daim onun yanında olduk. Cumhurbaşkanımızı ilçemize bekliyoruz, soframızda ağırlamak istiyoruz."



"Böyle bir tablodan sonra Türkiye bizi konuşuyor"



Gayretle, samimiyetle, tevazu ile çalışıldığında ve gönül belediyeciliğine talip olunduğunda bu milletin karşılığını fazlasıyla verdiğini vurgulayan Özdem, "Türkiye'de en yüksek oranla seçilen belediye başkanı olmam tabii ki çok güzel duygular barındırıyor. Böyle bir tablodan sonra Türkiye bizi konuşuyor. Hemşehrilerimden Allah razı olsun. Üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptılar. İlçemizin adını Türkiye'ye duyurdular. İnşallah biz bunun şükrünü ve edasını yapabiliriz. Millete mahcup olmayız inşallah." diye konuştu.



Özdem, yeni dönemde eğitim, istihdam ve üretim alanında çalışmalara yoğunlaşacağını, yeni ve yaşanabilir bir Delice için çok çalışacaklarını kaydetti.

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