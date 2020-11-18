Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var - Son Dakika

Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var

18.11.2020 10:23
Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var, System.String[]

Meksika'da dün paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaşarak dünya rekoru kıran serbest dalışçı Fatma Uruk, "Henüz kutlama yok, daha bitmedi; iki tane daha var" dedi.

Meksika'da dün paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaşarak dünya rekoru kıran serbest dalışçı Fatma Uruk, "Henüz kutlama yok, daha bitmedi; iki tane daha var" dedi.

Serbest dalışçı Fatma Uruk, Maya uygarlığının kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığına inanılan "Yum-Kin" adlı cenotede rekor denemelerine başladı. 8 aydır Meksika'da bulunan, pandemi döneminde özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği ve hep yanında olduğu milli sporcu dünkü dalışında ilk rekorunu kırdı.

Paletsiz değişken ağırlık dalışta daha önce Şahika Ercümen 65 metreye dalmış, ardından 68 metreye dalan Derya Can daha sonra rekorunu 70 metreye çıkarmıştı. Fatma Uruk ise 72 metre derinliğe dalarak yeni rekorun sahibi oldu. 2 dakika 10 saniye süren rekor denemesinden başarıyla çıkan Uruk, Meksika'da bugün ve yarın yapacağı dalışlarla iki rekor daha arayacak.Fatma Uruk, bugün çift palet sabit ağırlıkta 67 metreye ulaşmaya çalışacak. Bu dalışta rekor 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'da bulunuyor."DÜNYANIN EN GÜZEL BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIZ DEMİŞTİK"

Rekor sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başarılı sporcu, "Dünyanın en güzel bayrağını Meksika'da dalgalandıracağız, demiştik. İşte buradayız, her şey yolunda. Dalışım başarılı. Pandemi sürecinde buraya doktorları ve hakemleri getirmek çok zordu fakat organizasyonumuz gayet iyiydi. Henüz kutlama yok, daha bitmedi; iki tane daha var. Dinlenmem lazım. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var
Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var
Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var
Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var
Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var
Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var
Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var
Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var

Milli Sporcu, Meksika, Sporcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rekortmen dalışçı Fatma Uruk: Bitmedi; iki tane daha var - Son Dakika Spor


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